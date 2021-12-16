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16.12.2021 20:00
Рубрика: Власть

Пушков подвел итоги работы Комиссии по информационной политике в 2021 году

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
К апрелю следующего года все зарубежные интернет-платформы, которые работают в России, зарегистрируются на территории нашей страны или откроют свои филиалы, прогнозирует председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Алексей Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ. Фото: Олеся Курпяева Алексей Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ. Фото: Олеся Курпяева
Алексей Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ. Фото: Олеся Курпяева

На пресс-конференции в четверг он рассказал, что сенаторы планируют разработать поправки по налогу на прибыль для IT-гигантов из-за рубежа, а также будут добиваться, чтобы геноцид советского народа во время Второй мировой войны признали на международном уровне. В 2021 году принято пять законов, которые касаются деятельности глобальных интернет-компаний в России. Прописаны действия в случае отказа удалять противоправный контент, запрещена цензура в отношении российских СМИ, а иностранные компании с аудиторией более 500 тысяч человек в день с 1 января обязаны зарегистрироваться в нашей стране, открыть филиал или представительство либо учредить юридическое лицо. "Мы рассчитываем на то, что в течение первого квартала 2022 года все интернет-платформы, действующие на территории России, зарегистрируются и откроют свои офисы", - отметил Пушков.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ

Новая для сенаторов задача - работа по введению национального налогообложения для зарубежных интернет-компаний. По такому пути уже пошли во Франции, в Великобритании, Австралии и Турции. Некоторые государства ждут заключения международной конвенции, которая должна быть подписана под эгидой Международной организации экономического сотрудничества и развития в следующем году. Документ введет налогообложение компаний вне зависимости от места их регистрации. "Обсудив этот вопрос с представителями министерств, мы пришли к выводу, что надо участвовать в работе над подписанием международной конвенции, но параллельно начинать работу по выработке национального законодательства в этой области", - сообщил сенатор. Он добавил, что сейчас в Налоговом кодексе нет четких положений о необходимости для зарубежных интернет-компаний платить налог на прибыль. Пушков обратил внимание на то, что доходы компаний уровня Google или Meta (Facebook) на территории России, по их собственным сведениям, достигают 70-80 миллиардов рублей.

Кроме того, сенаторы взаимодействуют с МИД, Роскомнадзором, чтобы пресекать противоправную деятельность интернет-гигантов. Остаются претензии к соцсетям по блокировке российских онлайн-ресурсов. Сейчас сохраняется 51 блокировка, в том числе в YouTube - 24, в Facebook - 13, в Instagram - 8, в Twitter - 4 и одна в Google. Чаще всего блокируются российские СМИ, которые вещают на международную аудиторию, например, Russia Today и Sputnik. Роскомнадзор проделал большую работу по воздействию на глобальные интернет-платформы - 17 блокировок российских аккаунтов были сняты, сказал законодатель. "Мы понимаем, что здесь остается резерв для нашей деятельности. И мы не будем ограничиваться требованиями и предписаниями, а будем штрафовать за отказ разблокировки российских аккаунтов", - заверил он.

Лидерами по объемам взысканий стали Facebook с 70 млн рублей и YouTube с 37,5 млн. Система штрафов для IT-гигантов в России выстраивается таким образом, чтобы компаниям было выгоднее удалить контент, нежели заплатить штраф, подчеркнул Пушков. По мнению политика, нет никаких оснований опасаться, будто из-за необходимости соблюдать новый закон крупные интернет-компании покинут Россию или откажутся от русскоязычных сервисов. Так, на русском языке делается до 90% запросов в Google на Украине, много их идет и с территорий бывших советских республик, а также Европы и США.

Второе важное для комиссии направление - добиваться признания геноцида советского народа в годы Второй мировой войны. Россия может поднять этот вопрос в Парламентской ассамблее Совета Европы, но перспективнее обсуждать его на площадках других межпарламентских организаций, например, Межпарламентского союза, Азиатской парламентской ассамблеи или Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. "Страны Азии пострадали в годы Второй мировой войны не от гитлеровской Германии, а от империалистической Японии. Поэтому, думаю, наша инициатива будет поддержана, например, в Китае, Корее", - объяснил Пушков.

В 2021 году принято пять законов, которые касаются деятельности глобальных интернет-компаний в России

Он напомнил, что в США есть международная организация по изучению геноцида. "Мы хотим к ней обратиться с теми документами и материалами, которые признают факты геноцида на территории Советского Союза. Опровергнуть это невозможно, потому что есть раскопки, захоронения, но противники попытаются замолчать эти факты", - рассказал глава комиссии. Эту тему можно поднимать и во время двусторонних переговоров, уверен парламентарий. Это, по его словам, можно сделать в рамках отношений с Сербией, Грецией и даже с Францией, где зверствовали гитлеровцы. "Есть также страны, которые пережили колониальный геноцид - например, Индия, с которой также мы могли бы провести подобные переговоры", - отметил Пушков.

Важно подчеркнуть единство всех народов СССР, противостоявших гитлеровской Германии и ее сателлитам, убежден Пушков. Власти некоторых постсоветских республик стараются разъединить наши народы. Например, глава кабмина Украины заявил, что республику освобождали союзники по антигитлеровской коалиции. "Конечно, мы должны противодействовать таким попыткам, потому что это прямая фальсификация", - сказал сенатор.

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