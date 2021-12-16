Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ

Сенаторы будут добиваться крупных штрафов для зарубежных интернет-платформ, которые блокируют аккаунты российских СМИ, заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Чаще всего блокируются российские СМИ, которые вещают на международную аудиторию, например, RT и Sputnik. Роскомнадзор проделал большую работу по воздействию на глобальные интернет-платформы - 17 блокировок российских аккаунтов были сняты, сказал законодатель. "Но мы понимаем, что здесь остается резерв для нашей деятельности. И мы не будем ограничиваться требованиями и предписаниями, а будем штрафовать за отказ разблокировки российских аккаунтов", - заверил Пушков на пресс-конференции 16 декабря.

По его словам, сенаторы взаимодействуют с МИД и Роскомнадзором, чтобы пресекать противоправную деятельность интернет-гигантов. Остаются претензии к соцсетям по блокировке российских онлайн-ресурсов. Сейчас сохраняется 51 блокировка, в том числе в YouTube - 24, 13, - в Facebook, 8 - в Instagram, 4 - в Twitter и одна - в Google.