Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан. Эти и другие поручения в данной сфере опубликованы на сайте Кремля.

Согласно этим поправкам, органам государственной власти будет разрешено предоставлять ряду организаций доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности. Это относится к компаниям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям.

Поручение должны выполнить кабмин и Госдума в срок до 1 марта 2022 года.

Владимир Путин также поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Это поручено правительству РФ совместно с Банком России, срок - до 1 июня 2022 года.

Кроме того, президент поручил организовать информирование о преимуществах и рисках использования ИИ. Задание дано правительству совместно с Советом при президенте РФ по правам человека. Доклад по поручению установлен в срок до 1 февраля 2022 года и далее ежегодно.

Кабмину также поручено обеспечить совершенствование применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. При этом особое внимание надо обратить на определение лиц, ответственных за причинение вреда в результате использования ИИ. Необходима и выработка единого подхода к страхованию ответственности за причиненный вред.

Добавляется, что доклад должен быть представлен до 1 апреля, далее - один раз в полгода.