Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив

Президент на выставке Агентства стратегических инициатив ознакомился с главными направлениями работы агентства, сообщает ТАСС.

В формате "7 станций" в экспозиции представлены основные направления работы агентства на 2022-2024 годы. Руководитель АСИ Светлана Чупшева провела экскурсию и рассказала, что на каждой "станции" можно посмотреть на важные результаты, которых добилось агентство по конкретному направлению, приоритеты на ближайшие три года. Также тут представлены перспективные проекты, команды и их лидеры.

После осмотра выставки Владимир Путин примет участие в заседании набсовета АСИ.