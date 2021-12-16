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16.12.2021 21:52
Рубрика: Власть

Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности

Текст: Кира Латухина

Анализы и скрининги просто необходимы на ранних сроках беременности. Профильным министерствам нужно активнее заниматься этой темой, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив, которое он провел в формате видеоконференции.

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"Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать, в России это та тема, которой заниматься министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже основательно", - указал Владимир Путин. Следует использовать современные методики этой работы, добавил он.

Так президент прокомментировал выступление гендиректора АСИ. Светлана Чупшева привела пример Свердловской области, где разработан порядок медико-социальной помощи семьям с детьми с синдромом Дауна. Он позволяет комплексно поддерживать семьи после выписки из роддома - в итоге в регионе нет больше отказов от таких малышей. Заметив, что это можно распространить и на случаи рождения детей с другими особенностями, она призвала расширить практику.

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