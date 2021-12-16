Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты

Президент Владимир Путин попросил комиссии Госсовета вместе с Агентством стратегических инициатив выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах. Об этом он заявил на заседании набсовета АСИ, в котором принял участие в формате видеоконференции.

Наиболее значимые решения следует включить в нацпроекты и госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития, указал глава государства. "Безусловно, нужно делиться своими наработками и самим быть открытыми для новых идей", - обратился он к агентству, призвав включать в команду единомышленников из других стран. Тем более что такая работа уже идет. Но международное сотрудничество надо расширять - за этим идет выход на рынки третьих стран, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность, пояснил Путин.

"Вокруг АСИ уже сложилась экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, сбережении природы, подготовке кадров, создании передовых технологий", - продолжил президент. В центре всей государственной работы и внимания агентства должны быть люди, подчеркнул он. Каждый проект должен так и выстраиваться, это должно "красной нитью" проходить по всем программам и проектам.

Видео: RT