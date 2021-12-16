Путин заявил о заинтересованности энергокомпаний РФ в монгольском рынке

В ближайшие недели будет готово технико-экономическое обоснование транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай, он может стать продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом сообщил журналистам по итогам переговоров с монгольским коллегой в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Лидеры подробно обсудили сотрудничество в энергетике. "Россия - надежный поставщик энергоносителей в Монголию", - подчеркнул Путин, заметив, что наша страна обеспечивает около 80 процентов потребности республики в нефтепродуктах.

"Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие", - заявил президент РФ. "В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири 2". Уже определены оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование", - сообщил Путин, добавив, что оно будет готово в ближайшие недели.

Президент России также отметил солидный опыт сотрудничества в сфере электроэнергетике, в частности, совместные проекты по модернизации электространций. "Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. По линии "Росатома" прорабатывается возможность строительства в Монголии центра ядерной науки, который займется исследованиями в сфере мирного атома", - объявил он.