Расширен перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями

Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями. "С 1 января в нем станет на восемь позиций больше. Всего 94 наименования", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. В список, в частности, включено лечебное питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот.

Все это продукты, необходимые маленьким пациентам с ограничениями по здоровью, подчеркнул он: "Они выдаются бесплатно по назначению врача, и каждый ребенок, которому это нужно, должен получать их своевременно". Глава правительства попросил губернаторов внимательно за этим следить.