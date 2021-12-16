Москва по итогам 2020 года сохраняла лидерство в рейтинге минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла.

"Развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года - сервис для поиска пропавших домашних животных", - отметила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

Но, как выяснилось, в других регионах тоже не сидят, сложа руки, и активно внедряют оригинальные цифровые сервисы. Давайте посмотрим на самые интересные из них.

Белгородская область. Здесь наряду со столицей и Подмосковьем начнется онлайн-продажа рецептурных лекарственных препаратов в рамках федерального пилотного проекта. Возможность в экспериментальном правовом режиме прорабатывается на Белгородчине больше года. А сама идея зародилась уже тогда, когда в регионе ввели в обращение электронные рецепты на лекарства.

Первый заместитель губернатора области Евгений Мирошников, курирующий блок цифровизации, отметил, что вся необходимая инфраструктура для онлайн-продажи рецептурных препаратов уже создана. Выписать электронный рецепт можно в любой поликлинике, а аптечная сеть внедрила сервисы бронирования лекарств и их покупки. Доставка препаратов отлажена благодаря таким же услугам для безрецептурных препаратов.

Развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта

"К проекту постепенно подключаются новые онлайн-аптеки, - отмечает Евгений Мирошников. - Но важно проработать вопросы операционного взаимодействия: как вручать заказ клиенту, как будет происходить валидация рецепта". Как только эти детали процесса прояснят и задокументируют, в регионе можно будет купить лекарство в онлайн-аптеке по рецепту.

Северо-Запад. Единая карта петербуржца предлагает своим владельцам все новые цифровые сервисы. Недавно к ним присоединилась "Афиша" - она позволяет отслеживать культурные события и покупать билеты на них без сервисного сбора. В программе участвуют 68 музеев и театров Петербурга.

ЕКП - это банковская и скидочная карта, а также электронный проездной и полис ОМС "в одном флаконе". Пластиковый "ключик" открывает доступ ко многим государственным, муниципальным и коммерческим услугам. На карту можно получать зарплату или пенсию, а при оплате с ее помощью товаров и услуг радоваться скидкам и бонусам от 360 партнеров проекта.

Новые вызовы потребовали от пользователей осваивать оформление льгот через портал Госуслуг

К примеру, недавно их ряды пополнила клиническая больница Святителя Луки - одна из самых инновационных в Петербурге. Держатели карты смогут пройти в ней диагностику организма по полису ОМС. "При этом на карте уже содержится информация о предыдущих обращениях пациента в другие лечебные учреждения. Мы видим, какие сопутствующие заболевания у него имеются, что сокращает время приема. По сути, это электронная история болезни", - поясняет главврач больницы Сергей Попов.

С помощью ЕКП можно участвовать в электронных голосованиях по вопросам развития Петербурга, обменивать пройденные за день шаги на бонусы и делать еще много полезного.

Власти города хотят объединить в одной карте практически все услуги, поэтому число ее сервисов будет расти. Как и число держателей ЕКП - сегодня их 900 тысяч. Кстати, получить такую карту могут не только петербуржцы, но и любой гражданин РФ.

В этом году "умная" карта из города на Неве во второй раз стала финалистом международного конкурса World Smart City Awards.

Поволжье. С конца ноября центры занятости населения в Саратовской области перешли на работу в электронном формате. Жители региона, которые хотят найти работу, теперь могут сделать это через портал "Работа в России", а работодатели смогут на этом же сайте подобрать себе персонал.

Саратовцам теперь не обязательно приходить в службу занятости, чтобы встать на учет. Достаточно заполнить заявление в электронном виде и разместить свое резюме на портале. Визит в центр занятости в дальнейшем потребуется, только если человек претендует на получение пособия по безработице, после того как специалист назначит время приема.

Как объяснили в областном министерстве соцзащиты и занятости, при новом порядке работы гражданам не придется предъявлять трудовую книжку, документы об образовании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут передаваться по системе межведомственного взаимодействия.

"Поиск подходящих вакансий проходит автоматически, на основе интеллектуального анализа базы данных. Работодатели также смогут через цифровую платформу получать уведомления о новых резюме, общаться с кандидатами, приглашать соискателей на собеседования", - рассказала заместитель министра - председатель комитета по занятости населения Наталья Михайлова.

182 млн обращений поступило на ЕПГУ в 2020 году

В этом году в Саратовской области приняли Стратегию цифровой трансформации на ближайшее трехлетие. В результате развития информационных технологий предполагается повысить уровень жизни саратовцев и инвестиционную привлекательность региона.

Урал. Диалог уральского бизнеса с зарубежными партнерами не прекратился с закрытием границ из-за COVID-19, но возникшие сложности заставили искать новые форматы. В частности, уже вошли в привычку деловые миссии онлайн: за два года Уральская ТПП провела 24 такие b2b встречи. В них участвовали предприниматели 16 государств, от территориально близких Таджикистана и Белоруссии до далекой Австралии и ЮАР.

Кроме того, для иностранных инвесторов Свердловское агентство по привлечению инвестиций и Уральская ТПП запустили электронный многофункциональный центр поддержки Ural Business Point. На сайте центра в режиме "одного окна" можно решить все вопросы, возникающие на этапе открытия представительства или размещения производственных мощностей, получить консультации по налоговому законодательству, помощь в подборе недвижимости. За каждым проектом закрепляется специалист, владеющий иностранным языком, который объясняет все тонкости ведения бизнеса в регионе.

Еще один новый электронный инструмент для инвесторов - краудинвестинговая платформа "ВДело", учрежденная областным фондом поддержки предпринимательства. За год она помогла уральским предприятиям привлечь более 525 миллионов рублей в 319 проектов, причем 182 займа уже погашены.

Сегодня на площадке зарегистрировано 1738 физических и 511 юридических лиц. География инвесторов не ограничена, а финансируются проекты только из Свердловской области. Срок пользования "народным кредитом" предлагает сам предприниматель, ставка (10-18 процентов) зависит от того, сколько рейтинговых баллов наберет его заявка.

Сибирь. "Уроки пандемии" дали мощный стимул цифровому развитию региона, отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, выступая на прошедшем в начале декабря форуме "Новосибирск - город безграничных возможностей".

Новые вызовы - карантин, самоизоляция - потребовали от пользователей быстрее осваивать онлайн-оформление льгот, пособий, через портал госуслуг записываться к врачу, на вакцинацию, вызывать врача на дом, в электронном виде получать сертификат о вакцинации и QR-коды.

"Одна из сфер, трансформировавшаяся под влиянием пандемии, - оказание госуслуг. В частности, такая актуальная мера поддержки, как выплата на детей от 3 до 7 лет, полностью реализуется в онлайн-формате - от подачи заявления до получения самой выплаты. Благодаря межведомственному взаимодействию жители региона могут удобно и быстро получать услуги без очного посещения ведомств и сбора документов", - сказал Сергей Цукарь.

В пресс-службе ведомства отмечают, что ответом на повышенную нагрузку на сферу здравоохранения стал запуск телеграм-бота "Мое здоровье НСО", мобильного приложения "112-Экстренная помощь".

Дальний Восток. В Сахалинской области работает целый ряд информационных сервисов для граждан. Одним из уникальных проектов региона, как и в Санкт-Петербурге, стала "Карта сахалинца". Пластиковая карточка одновременно является платежным инструментом, заменяет некоторые личные документы и дает возможность получать кешбэк и скидки от партнеров.

Идея проекта заключалась в первую очередь в том, чтобы избавить сахалинцев от необходимости носить с собой множество документов. Так, во многих медицинских учреждениях области теперь не нужно показывать полис ОМС и СНИЛС, достаточно предъявить карту. Она также может использоваться как проездной в транспорте, пропуск, дает возможность копить кешбэк и получать скидки от партнеров - магазинов, кафе, горнолыжного комплекса и других организаций. А люди старше 55 лет благодаря карте могут бесплатно заниматься спортом и посещать культурные мероприятия.

"Наша задача - сделать так, чтобы карта сахалинца дала островитянам новые возможности, - говорит о проекте губернатор региона Валерий Лимаренко. - Мы сейчас реализуем проект социальной поддержки малоимущих семей, которым не хватает средств на те или иные категории. Идея в том, чтобы они получали адресные льготы именно на то, в чем нуждаются. Это своего рода электронный сертификат. К примеру, если семье не хватает средств на продукты, они смогут получить дополнительные скидки в продовольственных магазинах, если не хватает на пользование общественным транспортом - для них снизят цену на проезд".

Чтобы людям было удобно пользоваться картой, было разработано приложение "Острова.65". При этом его решили дополнить и другими полезными сервисами. Так, среди разделов приложения есть "Социальная поддержка", в котором можно найти список всех возможных льгот на территории Сахалинской области, или "Мой дом", где содержится информация об организациях, обслуживающих дом, где живет сахалинец.

Минэкономразвития России в конце прошлого года составило рейтинг наиболее популярных цифровых услуг в стране. Так, наиболее востребованным сервисом осталось информирование граждан о состоянии их лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования (10,2 миллиона обращений), 9,4 миллиона - онлайн-запись в детский сад, 8 миллионов - онлайн-регистрация автомобилей и прицепов.

Среди услуг, не относящихся к государственным, набирает популярность получение полиса ОСАГО в электронном виде: редкие страховщики продолжают выдавать его на "бумаге". Применяется здесь и искусственный интеллект.

Комментарий

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК:

Ольга Сорокина: К диалогу страховщиков с клиентом сегодня подключается искусственный интеллект. Фото: Пресс-служба страхового дома ВСК

Цифровая трансформация отрасли страхования идет уже несколько лет, пандемия стала только отчасти ускорителем этого процесса. ВСК воплощает собственную стратегию внутренних и внешних цифровых изменений, стараясь предложить своим клиентам новые сервисы и возможности, которых нет у других, а также закладывая основу для будущего устойчивого развития.

Мы упростили многие процессы, поэтому наша защита стала доступнее, проще и понятнее для клиентов. Через мобильное приложение "ВСК Страхование" сейчас можно оформить и урегулировать каско, несмотря на традиционно сложный вид страхования.

Сегодня около 60 процентов страховых случаев в сегменте добровольного автострахования оформляются через приложение. Сейчас наступает время, когда в наш диалог с клиентом включается искусственный интеллект, и не просто включается, а полностью берет на себя многие процессы. В ноябре этого года нам удалось первыми на рынке внедрить искусственный интеллект в дистанционное урегулирование страховых случаев по каско через мобильное приложение.

Нововведение позволяет ускорить процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия в среднем более чем в 80 раз. Срок оформления ДТП сокращается с 7 дней до двух часов. Нейронная сеть активизируется сразу после того, как страхователь загрузит несколько фотографий с места происшествия в мобильное приложение "ВСК Страхование". Искусственный интеллект обработает полученные фото, распознает поврежденные участки автомобиля и определит тип повреждения - царапину, скол, вмятину, прокол и так далее. По каждой детали искусственный интеллект понимает размер ущерба. Нейронная сеть учится прогнозировать скрытые повреждения, например, двигателя, и при каких ударах они формируются. На последнем этапе система выдает страхователю заключение с перечислением повреждений, и после обработки заявки страхователь автоматически получает сформированное направление на ремонт.

Представленная нами технология сегодня работает в пилотном режиме. Первое направление на ремонт при оформлении дорожно-транспортных происшествий с помощью искусственного интеллекта было выдано 16 ноября. Постепенно мы будем расширять города покрытия, где всю работу на себя возьмет искусственный интеллект, чтобы обеспечить точность и качество урегулирования для наших клиентов.

Технологии искусственного интеллекта открывают перед ВСК новые возможности и в других направлениях. Мы видим огромный потенциал не только в сегменте каско, но и в ОСАГО. Использование искусственного интеллекта позволит ускорить и упростить процессы по ОСАГО, улучшить клиентский опыт в наиболее массовом сегменте автострахования.

Еще в прошлом году ВСК одной из первых страховых компаний подключилась к Цифровому профилю гражданина. При оформлении страхового полиса ОСАГО на сайте через Цифровой профиль автоматически подтягиваются данные из базы Министерства внутренних дел РФ, не требуется вносить сведения о паспорте, водительском удостоверении и транспортном средстве.

За почти год работы этой возможностью воспользовались более 160 тысяч клиентов.