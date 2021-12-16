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16.12.2021 19:54
Рубрика: Культура

Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на "Щелкунчика"

Текст: Наталья Лебедева
Каждый раз под Новый год Большой театр показывает балет "Щелкунчик". Билеты по традиции разлетаются за считанные часы. Но шанс посмотреть легендарный балет Петра Ильича Чайковского все же есть. Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на показы "Щелкунчик" в декабре и январе. Старт продаж - 19 декабря.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

"Большой театр объявляет дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" в декабре 2021 года и январе 2022 года для тех, кто намерен лично посетить спектакль", - сообщает пресс-служба Большого театра.

Фото: Большой театр/TheatreHD
Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кино

Билеты будут продаваться с 19 декабря в кассах административного здания театра в соответствии с программой, опубликованной на официальном сайте.

В этот же день, 19 декабря, начинаются показы "Щелкунчика" в Большом театре.

Кстати

Как купить билет на главный новогодний спектакль года, "РГ" спрашивала у генерального директора Большого театра Владимира Урина.

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