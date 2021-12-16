Эксперты из 28 стран обсуждают, как изменится мир после коронавируса

Политологи из 28 стран мира собрались в Москве, чтобы подвести итоги трехлетнего периода развития политической науки в мире во время пандемии. Всероссийский конгресс политологов - знаковое для сообщества событие. Он проводится раз в три года, и в этот раз экспертам предстояло обсуждать совершенно другой мир.

Недаром название нынешнего, как подчеркивают организаторы из РАПН, нерядового конгресса: "Россия и политический порядок в меняющемся мире. Ценности, институты, перспективы". Открывавший мероприятие в Московском институте международных отношений ректор этого университета, академик РАН, доктор политических наук, профессор Анатолий Торкунов отметил, что ценности играют существенную роль в современной политике. Он напомнил о том, что российское общество нужно защищать от внешней ценностной экспансии.

"Перед российскими политологами стоит задача деконструкции разрушительных идеологических концептов и, в свою очередь, формирования новых смыслов, связанных с сохранением российской самобытности, культуры, духовно-нравственных ценностей. Речь идет о формировании атмосферы созидания и деятельном патриотизме", - подчеркнул Торкунов.

В насыщенной трехдневной программе наряду с традиционными политическими и общественными направлениями появилась отдельная секция "Пандемия и политика". По мнению профессора Торкунова, коронавирус оказывает такое влияние на политику, что он вполне способен стать предметом интереса ученых, причем не только политологов, но и психологов, в том числе в контексте политической психологии. "Я наблюдаю это сам и делаю аналогичные выводы из бесед с коллегами, в том числе зарубежными. С точки зрения воздействия на общественные настроения пандемия играет большую роль. И мы еще не знаем, какими будут ее отдаленные последствия. Она сказывается на общественных настроениях, а это - и отношение друг к другу, и отношение к власти, и отношение к международной повестке. Мне кажется, что эта пандемия должна стать предметом очень серьезного изучения не только учеными в области медицины, но и политической психологии. Понимание этого есть, причем не только в России", - рассказал Торкунов в интервью "РГ".

Сразу несколько секций конгресса были посвящены различным аспектам цифровизации и кибербезопасности. Проблему с самого начала обозначил специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Сразу несколько секций конгресса были посвящены различным аспектам цифровизации и кибербезопасности

"Война идет, и она идет очень интенсивно. Как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскировано, что это не та война, на самом деле в киберпространстве идут полномасштабные военные действия. В СМИ правильно говорят, что это уже Третья мировая война. Вопрос только в подсчете ущерба, выявлении того, кто в ней в конечном итоге проиграет и какую конфигурацию мир приобретет в конечном итоге".