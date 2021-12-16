"Искандер" украсили по-новогоднему и покатали на нем детей

В расквартированной под Курском ракетной бригаде исполнили мечту двух мальчишек - их прокатили на пусковой установке комплекса "Искандер". Свои просьбы Деду Морозу шестилетний Глеб Бровкин и десятилетний Алексей Аноприев повесили на гарнизонную "Елку желаний" в сквере перед КПП бригады.

Пусковая установка "Искандера" дожидалась мальчишек посреди мерзлого поля. К ней их привел Дед Мороз, под шубой которого то и дело мелькала военная форма. Машину закамуфлировали согласно поставленной задаче: венки с игрушками на зеркалах и бампере. Пока Глеб катался, его мама рассказала, как сбываются мечты: "Мы каждый год спрашиваем у детей, какое желание они хотели бы загадать Деду Морозу. Написали ему письмо. Желанием было покататься на ракетной установке. Письмо положили в морозилку, а утром его там не оказалось. Желание исполнилось".

Бровкин-младший признался, что руль было крутить тяжело - слишком большой. После этого в рубку полез Алексей. Его нарядили в каску и бронежилет, поскольку он сообщил Деду Морозу, что хочет стать военным. Кататься в пусковой установке ему понравилось:

- Дали покрутить руль. Машина большая, ею непросто управлять, но от этого только интереснее.

Армейский шлем четверокласснику показался тяжеловат, но парень отказался с ним расставаться - на войне как на войне.