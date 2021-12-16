Как Юрий Никулин помогает крошечному райцентру в Смоленской области

Накануне 100-летия всенародно любимого клоуна мы вместе с ним побывали на родине артиста и узнали, как он участвует в ребрендинге крошечного райцентра с нераскрученной историей - города Демидова Смоленской области.
Местные убеждены, что вполне могли бы перехватывать туристов, следующих по протоптанной тропе в Дом-музей известного путешественника Николая Пржевальского. Триада привлекательности Демидова - величественный храм Успения Богородицы в Поречье, демидовский пузатый огурец, выращенный в чистой зоне Смоленского Поозерья, и Музей Никулина.
Не великий, а просто хороший клоун
Человек жив, пока жива о нем память. Пусть такая наивная и непритязательная, как в частном музее Никулина в Демидове. Туристическая составляющая в маленьком городе крохотная, но и она требует подпитки. Наталья Желнорова, известный в Москве журналист, родилась и закончила здесь школу. Чтобы сдвинуть с мертвой точки восстановление знаменитого местного храма, взялась руководить штабом. Практически одновременно соседи выставили на продажу дом Никулиных, в котором семья жила в 20-х годах прошлого века. "Я поняла: надо музей делать, все равно придется приезжать, контролировать восстановление церкви. 10 лет работали: вот и храм восстановлен, и музей стоит", - рассказывает она.
Дом пришлось целиком перестраивать: бревна были изъедены жучком. От старых хозяев остались вещи, предположительно принадлежавшие Никулиным, мебель, посуда. Сохранилась планировка комнат... Но дело даже не в этом. К любимому актеру приезжают за теплом и уютом. "Отец был наполнен до краев тем, чего нам сегодня всем не хватает: добротой, искренностью, желанием помочь. Никогда не снисходил до кого-то, был со всеми на равных, - вступает в разговор Максим Никулин. - Видели на памятнике в центре города надпись "Великий актер и клоун". Если честно, не люблю таких преувеличений. Как будто рядом с отцом не было Миронова, Папанова, Гафта, Юрского... И Енгибарова, Попова, Карандаша... Никулин и Шуйдин были не великими, а просто очень хорошими клоунами. Я бы на памятнике написал так: "Хороший актер, клоун и человек".
Дом-музей открыли на средства трех поколений семьи Желноровых: бабушки (она помнила Никулиных и как все было в доме), мамы-журналистки и дочки, которая теперь директор. Это своеобразная летняя дача, место для встреч людей искусства, например, на День афоризма, где, конечно, рассказывают тонкие и смешные никулинские анекдоты. Можно остановиться на ночлег и посмотреть фильмы с участием артиста.
Не знает даже КГБ
Юра Никулин жил в Демидове только до пяти лет. Поэтому будем считать, что в этом большом доме обитает Семен Семенович Горбунков с двумя детьми и женой (помните ее догадку: "У тебя там не закрытый, а открытый перелом!") Вот, кстати, их фото на стене. Сюда же приезжают боевые товарищи Горбункова. Пиджак одного из них с наградами наброшен на спинку стула. Когда народ узнал, что собирается экспозиция, телефоны Желноровых перегрелись от звонков: люди со всей страны рассказывали, как и когда пересекались с любимым актером, присылали и приносили старые вырезки из газет, билеты, книги... Так в музей попал и пиджак с орденами, принадлежавший однополчанину Никулина. Несколько вещей передала вдова артиста Татьяна Николаевна.
С домом на бывшей Базарной улице связана загадка. Юрий Владимирович никогда сюда не возвращался. "Я не знаю почему, - говорит Максим Юрьевич. - Эта сторона жизни нашей семьи мне не ведома. Не знаю истории их поспешного бегства из Смоленска в Москву. Пытался что-то выяснить через КГБ и ФСБ, но тайна так и осталась тайной". Известно, что отец и мама артиста работали в Драмтеатре Смоленска. Местные журналисты раскопали такой сюжет: в 1925 году "Теревьюм" - передвижной театр революционного юмора, где Владимир Андреевич
ставил спектакли (на жизнь он зарабатывал также литературным трудом, в том числе в "Известиях" и "Гудке"), высмеял местных чиновников, Никулина арестовали, потом отпустили - и чтобы не посадили вторично, семья уехала в Москву.
- Столица - не лучшее место, чтобы спрятаться, - сомневается Максим Юрьевич в услышанной версии. Семейная история наводит его на грустные воспоминания: "У отца были очень непростые отношения с моим дедом. Когда Юрий Никулин вернулся с фронта, его отец не оторвался от просмотра матча любимой футбольной команды".
Час "Бриллиантовой руки"
Восьмиклассники местной школы начали отмечать 100-летний юбилей главного артиста "Бриллиантовой руки" с классного часа в Демидовском историко-краеведческом музее. Слушали экскурсию и смотрели кино. Час назывался "Никулин в цирке". Трудно сказать, поняли ли, что знаменитая сценка с бревном - пародия на картину "В.И. Ленин на субботнике с бревном в Кремле". Но смеялись искренне.
- Кино, при всей любви, было лишь работой, а цирк - жизнью. И в цирке на первом месте - артист, - Максим Никулин - в центре зала, посвященного отцу, рядом с витриной, где с любовью хранят его вещи. - На пике славы Никулину приходило по 10-12 киносценариев в год. Обсуждал с мамой и мной. Чаще всего отказывался. Из-за гастролей в Японии, которые были очень важны для цирка, не снялся в "Берегись автомобиля". Не знаю, каким был бы фильм, что хорошим - точно". Вот лопоухий двадцатилетний Юра в буденовке обаятельно улыбается в камеру. Фотографии военных лет передала в музей семья артиста. Кроме огромного количества фильмов, здесь сберегают записанные на пленку воспоминания о Никулине. Как выразилась научный сотрудник музея, "не кичился на должности, помогал простым людям". Есть книги с характерным автографом: большая буква Ю, внутри нее - фамилия Никулин и рядом смешной человечек в шляпе.
"Отец не любил автографы давать, просто чувствовал себя в этом момент дискомфортно, - рассказывает сын. - Но самыми настойчивыми были сильно пьющие люди. Они узнавали себя в некоторых его персонажах, Балбесе -самогонщике. Обычно после автографа просили денег: "Ну дай, Юр, ну че ты?"
У отца были две отмазки, которые действовали железно, он отвечал: "Не поверите, жена все забирает до копейки". Сразу ему сочувствовали: "И у тебя? Змея. Все они такие". А когда приглашали выпить на троих, говорил: "Я с удовольствием, но третий день в завязке, ну простите, простите".
Клоун и сын
Максим Никулин:
- Каково быть ребенком большого артиста? Родители все время были на гастролях. Я к этому привык, с этим вырос, и меня это не обижало. Я знал, что они на работе. Мы виделись иногда один месяц в году. Но я не ощущал себя обездоленным, а тем более брошенным ребенком. Потому что чувствовал к себе огромную любовь со стороны родителей.
И вот еще что. Я всегда был в окружении родственников, а разлуку вместе всегда проще переносить...
Как-то папа с мамой были в Японии и привезли нам с двоюродными братом и сестрой игрушки. А среди них такая штука на колесиках. Типа ракеты. Ездила по полу и управлялась свистком.
Пришел наш дальний родственник, который, как тогда говорили, работал в "ящике" (то есть на оборонном предприятии, а значит, владел какими-то тайнами. И напугал всех: "Вы что с ума сошли? Она же засекречена".
Кстати
В Смоленском драмтеатре имени Грибоедова прошел творческий вечер "Юрию Никулину 100 лет!". Его организовали региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.