"Квадрат" в новостройках Москвы за три года подорожал на 400 тысяч рублей

Новостройки в старых границах Москвы с ноября 2018 года подорожали почти на 80%, а вторичное жилье - почти на 42%. Об этом сообщает пресс-служба компании Skolkovo Realty.

По подсчетам экспертов, заметнее всего средняя цена в процентном соотношении подросла в Северном административном округе столицы. Здесь ценник на вторичном рынке подскочил на 54,33% до 316,7 тыс. рублей за "квадрат".

Рост в абсолютных значениях отмечен в центре города, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 139,6 тыс. рублей или на 32,86%. Сегодня "квадрат" там оценивается в среднем в 564,7 тыс. рублей.

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет 375,8 тыс. рублей. Цены сильнее всего подскочили в центре Москвы. "Квадрат" за три года там подорожал на 400 тысяч рублей, достигнув отметки в 742,5 тыс. рублей.