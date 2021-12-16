Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Жуков 
11:37 16.12.2021

"Квадрат" в новостройках Москвы за три года подорожал на 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Новостройки в старых границах Москвы с ноября 2018 года подорожали почти на 80%, а вторичное жилье - почти на 42%. Об этом сообщает пресс-служба компании Skolkovo Realty.

Фото: Петр Коннов/РГ
Можно ли сегодня безопасно купить квартиру

По подсчетам экспертов, заметнее всего средняя цена в процентном соотношении подросла в Северном административном округе столицы. Здесь ценник на вторичном рынке подскочил на 54,33% до 316,7 тыс. рублей за "квадрат".

Рост в абсолютных значениях отмечен в центре города, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 139,6 тыс. рублей или на 32,86%. Сегодня "квадрат" там оценивается в среднем в 564,7 тыс. рублей.

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет 375,8 тыс. рублей. Цены сильнее всего подскочили в центре Москвы. "Квадрат" за три года там подорожал на 400 тысяч рублей, достигнув отметки в 742,5 тыс. рублей.

Сейчас читают

ЖКХ
15.12.2021

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Рост тарифов на услуги ЖКХ заставил граждан, живущих в многоквартирных домах, задуматься о сдаче в аренду общего домового имущества. Однако далеко не все собственники знают, как это сделать. Адвокат Олег Сухов рассказал, как и сколько жильцы могут заработать

Налоги
14.12.2021

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Недвижимость не только может приносить доход владельцу, но и обязывает его платить налоги. Сколько и в каких случаях, напомнила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Галина Семенова

Жилая недвижимость
14.12.2021

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Запретить застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более высоким ценам предлагается внесенным в Госдуму законопроектом. Сейчас такая лазейка в законодательстве есть, считают авторы документа