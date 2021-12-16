Квартиры в столице дорожают быстрее апартаментов

Квартиры в московских новостройках дорожают быстрее, чем формально нежилые апартаменты, сообщает "Метриум". Так, квартиры массового сегмента и бизнес-класса последние два года дорожали в среднем на 6% и 7% в квартал, а апартаменты - только на 4% и 5 % соответственно, подсчитали аналитики компании.

В 2017-2019 годах на рынке новостроек появлялось много проектов апартаментов с мелкой нарезкой и удачным расположением, которое позволяло их девелоперам устанавливать в среднем более высокие расценки, говорит управляющий партнер компании Надежда Коркка. При этом рост цен на квартиры и апартаменты был примерно одинаковым. Но в 2020 году появилась программа ипотеки с господдержкой, для помещений с жилым статусом ставки снизились, и девелоперы новостроек с квартирами оказались в более выгодном положении.

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах массового сегмента сейчас составляет 256 тысяч рублей, а апартаментов - 241 тысячу рублей за квадратный метр. Таким образом, массовые апартаменты обходятся покупателям на 6% дешевле, чем московские квартиры. С начала 2018 года и почти до конца 2020 года массовые апартаменты в среднем стоили дороже массовых квартир. В бизнес-классе сейчас апартаменты в среднем стоят 348 тысяч рублей за кв.м., это на 9% дешевле квартир того же класса с ценой в 384 тысячи за "квадрат".

Стоит отметить, что речь идет о средних цифрах, которые не учитывают специфику конкретных проектов, добавляют в "Метриум". После 2015 года в Москве появилось много комплексов с апартаментами, и цены на них часто были выше, чем на квартиры, потому что эти проекты отличались были в центре или неподалеку от центра города. "При прочих равных условиях апартаменты выгоднее покупать, чем квартиры, - отмечает заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба. - Ценовое преимущество апартаментов сохраняется как в рамках одного комплекса с обоими форматами, так и в отдельных проектах, имеющих схожее расположение, класс, концепцию".

Если речь идет о похожих по классу и расположению комплексах, а также в рамках одного проекта с квартирами и апартаментами, то квадратный метр апартаментов обычно на 15-30% дешевле, чем в квартирах.