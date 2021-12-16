Мэр Ярославля экстренно госпитализирован

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован в Ярославскую областную больницу.

По словам главного врача ЯОКБ Александра Корнилова, пациент поступил в приемный покой, ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование.

- Владимир Волков находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - уточнил Александр Корнилов.

Какие именно проблемы со здоровьем появились у мэра Ярославля, не сообщается.