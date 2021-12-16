Московская усадьба Деда Мороза будет принимать гостей круглый год

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" усадьбу Деда Мороза сделали современной и многофункциональной, изменили и внешний дизайн, украсив стены граффити.

Как сообщает сайт мэра столицы, в усадьбе отремонтировали инфраструктуру, обновили интерьеры и навигацию, открыли всесезонные мультимедийные и выставочные пространства. Разработали летнюю и зимнюю программу экскурсий. Впервые этой зимой можно увидеть, как проходит процесс подготовки подарка. А в штабе подготовки к Новому году - как удается управлять процессами доставки подарков.

А главное, что после модернизации, усадьба Деда Мороза сможет одновременно принять в два раза больше посетителей.