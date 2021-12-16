Москва встала в 9-балльных пробках

Вечером в четверг, 16 декабря, в Москве образовались протяженные заторы: "Яндекс" оценивает загруженность дорог в 9 баллов из 10.

Самая сложная ситуация сейчас - в центре города. Практически стоит поток на набережных Москвы-реки, движения также нет на Садовом кольце и большинстве участков ТТК. На МКАД более-менее свободен сегмент в районе Лосиного острова. В основном крупнейшее кольцо города сейчас представляет собой одну большую пробку.

По прогнозам "Яндекса", ситуация стабилизируется только после 20.00.