Москвичей ждет снегопад и потепление до +2 градусов в четверг

Теплый атмосферный фронт принес в столицу оттепель и снегопад. Такая теплая погода простоит в городе вплоть до выходных. По прогнозу Метеобюро Москвы и области, в столице в четверг температура воздуха будет колебаться от -5 до +2 градусов.

Временами будет идти мокрый снег. Выпасть за сутки сможет до 2 см осадков. В вечерние часы на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Содержание кислорода в норме, а атмосферное давление ниже нормы - 742 мм рт. ст.

Как сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале, в городе идет непрерывный мониторинг погодной ситуации. При необходимости будет проведено дополнительное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий и обработка против гололеда.