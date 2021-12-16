На торговых улицах Москвы чаще всего открываются кафе и рестораны

Вакантность на главных торговых улицах Москвы снизилась впервые с конца 2019 года, сообщает JLL.

По итогам второго полугодия на торговых улицах Москвы с fashion-направленностью (Столешников переулок, Третьяковский проезд, Петровка) доля свободных помещений составила 14,1%. Это на 3,1 процентных пункта ниже, чем в июне нынешнего года.

В целом по рынку вакантность составила 14,9% по итогам года, что на 0,1 п.п. ниже значений июня. На этом уровне показатель держится с третьего квартала 2020 года. Доля свободных помещений на центральных торговых коридорах смешанного типа снизилась на 0,4 п.п. По итогам года вакантность составила 16%.

В целом в 2021 году активность арендаторов в центральном стрит-ритейле Москвы с точки зрения открытий и закрытий находилась на более низком уровне по сравнению как с кризисным 2020 годом, так и допандемийным 2019.

В нынешнем году в основных торговых коридорах столицы открылось 274 оператора, что на 7% меньше, чем в 2020 году и на 30% меньше, чем в 2019. Большинство открытий пришлось на кафе и рестораны. Кроме того, открывались операторы сегментов "Красота и здоровье", "Продукты", а также "Одежда и обувь".

Потеряли центральные торговые улицы Москвы в течение года 266 арендаторов. Это на 42% меньше, чем в 2020 году, когда состоялась основная волна закрытий, связанных с COVID-19, и на 28% меньше, чем в 2019 году.

Продолжающаяся пандемия, недостаточно высокие темпы вакцинации, отсутствие туристического потока, а также вероятность введения новых ограничений для ритейла оказывают негативное влияние на рынок центрального стрит-ритейла столицы и сдерживают необходимую для его восстановления активность, отмечают эксперты.

При отсутствии новых жестких ограничений и стабилизации ситуации с пандемией ожидается постепенное восстановление сегмента стрит-ритейла столицы и снижение доли свободных помещений к лету 2022 года до 12-13%, считают в JLL. При негативном сценарии и введении новых ограничений доля свободных помещений может зафиксироваться на текущих значениях либо незначительно вырасти.

Средние запрашиваемые ставки аренды в центральных торговых коридорах по итогам второго полугодия почти не изменились. Снижение на 8% было на 1-й Тверской-Ямской - до 60 тыс. руб. за кв. м в год. В некоторых пользующихся спросом локациях было небольшое увеличение ставок. К примеру, средняя ставка на Арбате, где в кризисный период было зафиксировано ее наибольшее падение, выросла на 7% (до 80 тыс. руб.), столько же прибавила средняя ставка на Пятницкой (до 75 тыс. руб.). В 2022 году ожидается рост арендных ставок в наиболее востребованных торговых коридорах с наилучшим трафиком, на остальных улицах - в 2023 году.