Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

В первой десятке рейтинга регионов по качеству жизни оказались Москва, Тюменская, Тульская и Белгородская области, ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашия, Татарстан, Санкт-Петербург и Севастополь. Об этом рассказала на совещании с президентом глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Опрос проводился во всех российских регионах, в нем приняли участие 42 тысячи человек. Эксперты оценили регионы по десяти направлениям, включая экологию, инклюзивность и возможности для работы. Как отметила Чупшева, уровень богатства региона не означает, что он попадет в лидеры рейтинга.

Во второй десятке оказались Калининградская, Свердловская, Нижегородская, Пензенская, Вологодская и Воронежская области, Чечня, Удмуртия, Адыгея и Камчатский край.

"Каждый регион сможет сам проанализировать свои результаты: мы уже передали всю информацию, включая минимальные и максимальные значения среди возможных, для сравнения", - цитирует главу АСИ ТАСС.