Ни рынок, ни погода не предрекают завершения эры традиционных энергоносителей

В минувшую пятницу в Москве прошел Международный экспортный форум "Сделано в России-2021". Обсуждались вопросы развития поставок российских товаров и услуг на международные рынки.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что "сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%". Основу российского экспорта на протяжении уже многих десятилетий составляют энергоносители: нефть, газ и уголь. Именно они во многом обеспечивают благосостояние россиян и наполнение госбюджета, а потому повышенное внимание к ним вполне объяснимо. Тем более что нередко можно услышать заявления о кардинальных изменениях в энергетике.

Очевидно, что звучащие с Запада предложения об отказе от традиционных энергоносителей несут в себе существенные риски. Поэтому не случайно, что участники форума вполне единодушно высказались в пользу взвешенного подхода к энергетической политике. "Климатическая повестка, энергетический переход. С учетом структуры нашей экономики мы все понимаем, что это будет нелегко", - подчеркнула председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

С ней был солидарен и Алексей Кудрин: "Конечно, самый большой вызов перед нами - это энергопереход... Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в привилегированном положении перед всеми, обеспечивая этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, в общем-то полученных из недр".

Конечно, с главой Счетной палаты РФ можно было бы подискутировать о "простоте" добычи ископаемых, ведь чтобы извлечь энергоносители из недр земли, требуется определенный уровень владения современными технологиями, да и развитие отечественного производства этот процесс стимулирует. Но абсолютно очевидно, что экспорт энергоносителей настолько значим для России, что скоропалительных решений здесь допускать нельзя.

На форуме выступала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, назвавшая Россию "самым близким партнером и другом в достижении энергетической надежности и безопасности для наших граждан и экономики". Всего двумя днями позже президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал текущую энергетическую ситуацию в Европе как... угрожающую: "Все усложняется, в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа. Китай покупает все - уголь, газ из Африки, Южной Америки, со всего мира, в любых количествах. Все усложняется и все происходит с невероятной скоростью перед нашими глазами. Если мы этого не замечаем, значит, мы недостаточно серьезные и ответственные".

Эта оценка белградского руководства очень показательна - особенно на фоне пиковых цен на электроэнергию в Европе. 13 декабря в Германии был зафиксирован абсолютный для этой страны рекорд: 200 евро за мегаватт-час. 14 декабря стоимость фьючерсов на газ впервые с октября преодолела отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. В тот же день генеральный директор "Интер РАО" Борис Ковальчук в ходе рабочей встречи сообщил, что "в определенные периоды цены во Франции, Финляндии и странах Балтии, причем это были не единичные случаи, превышали 400 евро за мегаватт-час. В Великобритании была пробита отметка в 2 тысячи евро за мегаватт-час".

Подобные рекорды несильно выгодны и потребителям, и производителям энергоносителей. Два месяца назад президент Владимир Путин, выступая на заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", предупреждал: "Резкий, многократный рост цен на энергоресурсы вгоняет предприятия, экономику, коммунальную сферу в ситуацию кардинального увеличения затрат, вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объемы производства. А значит, высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей".

Доказавшие свою несостоятельность призывы к отказу от традиционных энергоносителей проистекают из теории о глобальном потеплении

Именно потому замечание президента Сербии об ответственности абсолютно оправдано: увлечение Европы зеленой энергетикой в итоге коснулось всех. Но цена так и не исправленных ошибок может быть и куда выше. На мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне Амин Нассер, глава Saudi Aramco - крупнейшей нефтедобывающей компании мира, предупредил о возможной "энергетической нестабильности, которая может привести к беспрецедентно высоким инфляции и общественным беспорядкам". Как видно, и у нас, и за рубежом риски энергоперехода понимают вполне однозначно.

Однако нужно помнить, что доказавшие свою несостоятельность призывы к скорейшему отказу от традиционных энергоносителей проистекают из другой радикальной концепции - теории о глобальном потеплении. Сегодня мы можем на практике убедиться в том, какова цена доверия этой гипотезе.

Низкие температуры, установившиеся на северо-западе России, привели к проблемам с выгрузкой темных нефтепродуктов и смерзанию насыпных грузов. По сообщению РЖД, с начала декабря ежесуточно выгружается почти на 300 вагонов меньше запланированного объема, а на подходах к балтийским портам на Октябрьской железной дороге простаивают 69 составов - в общей сложности 3,9 тысячи вагонов.

Если верить всем доводам бьющих тревогу климатических алармистов и их требованиям о скорейшем энергопереходе, то ситуация напоминает переполненный нестыковками фарс: России якобы нужно немедленно отказаться от добычи и экспорта нефти, газа и угля, поскольку именно из-за них происходит глобальное потепление, а в то же самое время экспорту этих самых энергоносителей мешает морозная погода.

И страны Европы, и США долго рассказывали миру о "невидимой руке рынка", которая все расставляет по своим местам. Сегодня мы видим, что ни рынок, ни погода не предрекают завершения эры традиционных энергоносителей. Вот только хватит ли сейчас у наших "зарубежных партнеров" мужества и ответственности признать, что рынок сейчас наказывает их за допущенные ошибки и искажение реальных процессов?

Тем временем

13 декабря Россия и Индия проголосовали против проекта резолюции ООН, в которой изменения климата были объявлены угрозой международной безопасности.