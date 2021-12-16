Прокуратура начала проверку после госпитализации ребенка в Подмосковье

Прокуратурой Московской области организована проверка после того, как в Орехово-Зуеве 11-летняя девочка по дороге в школу провалилась в яму с кипятком. В результате ребенок был госпитализирован с ожогами нижних конечностей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, после проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что яма с кипятком, образовавшаяся посреди улицы, была припорошена снегом, поэтому ребенок ее не заметил.