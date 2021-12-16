"Россети Центр" ввели в работу системы накопления электроэнергии

16 декабря на площадке Главного аналитического центра "Россети Центр" Председатель Правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Сергей Куликов, Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу "Росатом" Кирилл Комаров и Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в торжественной обстановке произвели дистанционный ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии. Большинство из них будет использоваться для энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов в 19 регионах присутствия ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье".

15 запущенных накопителей являются разработкой "Роснано", и 16 - "Росатома". Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч оснащена полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 кВт. Современное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах. Для оперативного управления реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения. В случае отключения основной сети накопитель включается и подает электроэнергию на такие ответственные объекты, как медицинские учреждения, детские сады и котельные, а при восстановлении нормальной схемы производится зарядка батареи.

Другая модификация включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии. Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии. В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство накапливает энергию, а затем в вечернее время пиковых нагрузок отдает ее в сеть. Таким образом, система ликвидирует тот дефицит мощности, при котором радикальные решения по реконструкции и разукрупнению сети в принципе не целесообразны.

Всего на территории присутствия Общества на сегодняшний день работает 35 таких высокотехнологичных устройств общей мощностью 1,29 МВт и емкостью 1 732 кВт*ч.

"Основной задачей внедрения систем накопления энергии сегодня является повышение надежности и качества энергоснабжения. Эта технология доказала свою эффективность при опытно-промышленной эксплуатации, и мы планируем расширять области ее применения в электросетевом комплексе. Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы в том числе в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий", - отметил Игорь Маковский.

"Системы накопления энергии - сквозная технология в портфеле бизнесов Росатома. Она имеет большой потенциал применения не только в распределительных сетях, но и в других секторах, способствуя развитию экологичной низкоуглеродной экономики и, тем самым, повышая качество жизни людей. Это и интеграция в энергосистему возобновляемых источников энергии, и развитие российского электротранспорта", - прокомментировал Кирилл Комаров.

"Реализованные портфельными компаниями Группы "РОСНАНО" проекты повысят эффективность работы сетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии. Уже сейчас мы можем говорить о расширении списка "пилотов" в других регионах. У нас большие планы на 2022 год", - отметил Сергей Куликов.