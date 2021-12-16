"Россети Центр" ввели в работу системы накопления электроэнергии

Новости

Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство 17:47
Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала 17:37
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали 17:26
Путин заявил о заинтересованности энергокомпаний РФ в монгольском рынке 17:23
Песков: Путин посетит храм на Рождество 17:21
Абрамченко рассказала, как будут охранять Байкал 17:19
В смоленском университете спорта нашли майнинговую ферму 17:14
Зеленский выступил против военного противостояния Украины с РФ 17:12
Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию 17:12
Суд отказался отменить арест Ивану Сафронову 17:12
TikTok вновь оштрафован за неудаление запрещенного контента 17:04
ФАС проверит поставщиков электрооборудования, подозреваемых в сговоре 16:56
Президент Болгарии призвал Евросоюз к диалогу с Россией 16:49
Володин призвал к порядку депутатов, доставших плакаты против QR-кодов 16:40
В центре Киева появились надувные танки 16:40
В 2022 году объемы строительства многоэтажек могут снизиться 16:27
Американским амфибиям запретили плавать 16:22
Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:20
Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность 16:18
ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить 16:16
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 16:48

"Россети Центр" ввели в работу системы накопления электроэнергии

16 декабря на площадке Главного аналитического центра "Россети Центр" Председатель Правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Сергей Куликов, Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу "Росатом" Кирилл Комаров и Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в торжественной обстановке произвели дистанционный ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии. Большинство из них будет использоваться для энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов в 19 регионах присутствия ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье".
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

15 запущенных накопителей являются разработкой "Роснано", и 16 - "Росатома". Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч оснащена полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 кВт. Современное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах. Для оперативного управления реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения. В случае отключения основной сети накопитель включается и подает электроэнергию на такие ответственные объекты, как медицинские учреждения, детские сады и котельные, а при восстановлении нормальной схемы производится зарядка батареи.

Другая модификация включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии. Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии. В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство накапливает энергию, а затем в вечернее время пиковых нагрузок отдает ее в сеть. Таким образом, система ликвидирует тот дефицит мощности, при котором радикальные решения по реконструкции и разукрупнению сети в принципе не целесообразны.

Всего на территории присутствия Общества на сегодняшний день работает 35 таких высокотехнологичных устройств общей мощностью 1,29 МВт и емкостью 1 732 кВт*ч.

"Основной задачей внедрения систем накопления энергии сегодня является повышение надежности и качества энергоснабжения. Эта технология доказала свою эффективность при опытно-промышленной эксплуатации, и мы планируем расширять области ее применения в электросетевом комплексе. Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы в том числе в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий", - отметил Игорь Маковский.

"Системы накопления энергии - сквозная технология в портфеле бизнесов Росатома. Она имеет большой потенциал применения не только в распределительных сетях, но и в других секторах, способствуя развитию экологичной низкоуглеродной экономики и, тем самым, повышая качество жизни людей. Это и интеграция в энергосистему возобновляемых источников энергии, и развитие российского электротранспорта", - прокомментировал Кирилл Комаров.

"Реализованные портфельными компаниями Группы "РОСНАНО" проекты повысят эффективность работы сетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии. Уже сейчас мы можем говорить о расширении списка "пилотов" в других регионах. У нас большие планы на 2022 год", - отметил Сергей Куликов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЦФО ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали