Школы могут уйти на каникулы с 27 декабря

Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам города с последнего понедельника декабря, 27 декабря, уйти на новогодние каникулы, а сами каникулы продлить до 9 января. Таким образом, вместо обычных десяти дней школяры получат возможность отдохнуть две недели. Хорошо это или плохо? Как отнеслись к такому предложению директора школ, родители учеников и сами дети, выяснил корреспондент "РГ".

Новогодние каникулы для многих школьников - одни из самых любимых. В этот раз они еще и помогут сохранить здоровье. Фото: Александр Корольков

Причина продления каникул известна: заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице хотя и упала, но сам COVID-19 никуда не ушел. И в любой момент может вспыхнуть с новой силой, предупреждают врачи. "Удлинение каникул - это забота о сохранении здоровья учеников. У нас есть хороший пример осенних каникул, которые были продлены до двух недель. Ученики в это время были разобщены, что помогло разорвать цепочки распространения заболеваемости", - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. В ведомстве отметили, что каким быть каникулам, решать все-таки самим школам: "В законе об образовании прописано, что любые изменения графика требуют согласования с управляющим советом школы".

Дежурных групп для средней или старшей школы вводить не планируется. А вот для учеников начальных классов, родители которых будут заняты на работе, такие группы с 27 по 30 декабря организуют. Чтобы определить ребенка в такую группу, папам или мамам нужно принести справку с работы о том, что они будут находиться на рабочем месте.

Родителям детей детсадовского возраста, как и ученикам колледжей, переживать не стоит. И дошкольные, и средние профессиональные образовательные учреждения в столице будут работать в штатном режиме, то есть по 30 декабря включительно.

Как рассказала "РГ" директор школы N1234 Ирина Волошко, последняя короткая неделя перед праздниками всегда проходит в более легкой форме. "Никаких зачетов или серьезных контрольных в эти дни не проводится, обычно повторяется пройденный материал, - говорит Волошко. - Наш управляющий совет школы поддержал рекомендацию департамента. Да и я считаю, нормально, что дети начнут отдыхать на четыре дня раньше.

Наши ученики хорошо занимались, активно участвовали в олимпиадах, школьной жизни. К тому же у нас запланированы школьные балы, и хорошо, что появится время для подготовки к ним. Для начальной школы, разумеется, создадим дежурный класс, родителей уже предупредили". "У нас еще не утверждены сроки каникул, так как не было заседания управляющего совета. Ждем его решения, - сообщила "РГ" замдиректора школы N1524 Ольга Мончаковская. - Но на всякий случай запланировали программу активностей на 27-30 декабря".

Длинные каникулы помогут разорвать цепочки передачи коронавируса в школах

В школе N1474 родителей уже предупредили, что уроков с 27 декабря не будет. "Ранний уход на каникулы оказался неожиданным, но приятным, - делится с "РГ" многодетный отец Юрий Тимошенко. - Мы планировали встретить Новый год в столице, а теперь сможем уехать в Анапу, впервые проведем зимние праздники на море". Он отметил, что первая часть учебного года прошла спокойно, у сыновей не было уроков в дистанционном формате, а вот класс дочери семиклассницы Элины дважды уходил на "дистанционку".

"Ребята очень переживали, что не общаются друг с другом и преподавателями, - говорит многодетный отец. - Но если продление каникул может повлиять на сокращение заболеваемости детей и карантинов, то я за продление и весенних каникул!" Дарья Билялова, мама ученика пятиклассника Ивана, тоже рада увеличению каникул: "У моего сына первый год в средней школе, много предметов, учатся по триместрам. Вижу, что устал, пусть отдохнет подольше". Большинство учеников идею тоже поддержали.

"Настроение предпраздничное, новые знания в голову не идут", - призналась четвероклассница школы N1574 Маша Иванова. Рад каникулам и Матвей Приходько, восьмиклассник школы им. Артема Боровика: "Отдохну, книги почитаю, с друзьями встречусь". И лишь один из опрошенных одиннадцатиклассник Илья Гладышев, ученик лицея "Вторая школа", который вместе с командой Москвы победил на Международной олимпиаде мегаполисов, ответил, что ему продление каникул "не светит": "Я учусь по индивидуальной программе, в школе бываю редко, чаще на сборах, но за одноклассников рад".

А как у вас?

Школьники Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, как и многие московские школы, уйдут на новогодние каникулы с 27 декабря и будут отдыхать до 10 января. А вот детские учреждения дополнительного образования закрыты для посещения уже с 15 декабря. В Улан-Удэ выросла заболеваемость детей ОРВИ, поэтому с 14 декабря школы перешли на дистанционное обучение, но на каникулы учеников отправят только 29 декабря. Продлять зимний отдых - во всяком случае пока - комитет по образованию городской администрации не планирует. В столице Забайкалья городе Чите на зимние каникулы отведено 14 дней - с 27 декабря по 9 января включительно. Министерство образования Сахалинской области рекомендовало всем школам в последнюю неделю года, то есть с 27 декабря, перевести учеников на дистанционное обучение. А на севере острова, в городе Оха, школьники в этот день уже начнут отдыхать.

Как сообщили "РГ" в министерстве образования Новосибирской области, школы сами определяют и устанавливают сроки каникул в соответствии со своими учебными планами. Так же обстоят дела и в Омской области: школа сама решает, когда каникулы, учитывая, какая у нее система (четвертная или триместровая) и как распределена нагрузка в течение года. В Томской области определять сроки каникул - тоже полномочия учебного заведения, но есть рекомендации: дать ученикам отдохнуть с 29 декабря по 9 января включительно. Аналогичные даты - в школах Алтайского края.

Школы Смоленска уже закрылись на недельный карантин по гриппу - до 23 декабря, то есть почти до начала новогодних каникул, занятия можно вести только дистанционно. На каникулы школьники уйдут в плановом порядке - с 29 декабря. В Ульяновской области каникулы начнутся 31 декабря, а 10 января дети вернутся в школы.

В Ростовской области и в Краснодарском крае каникулы также решили оставить без изменений, а вот на Ставрополье их продлили. Здесь ученики уйдут на отдых уже с 26 декабря, а вернутся в школы 9 января. Глава края Владимир Владимиров объяснил, что двухнедельные каникулы помогут прервать цепочки заражения коронавирусом.

В Ленинградской области официально объявили каникулы с 25 декабря. В Петербурге приняли компромиссное решение - все оценки школьникам будут также выставлены к 25 декабря, также к следующей пятнице должны пройти все елки и утренники. Продолжать ли работу 27 и 28 декабря, в каждой школе решат самостоятельно. В Псковской области с 27 по 30 декабря в школах будут работать лишь дежурные классы для самых маленьких детей, кого не с кем оставить, пока родители на работе. Все остальные ученики уйдут на каникулы.

Подготовили Наталья Граф, Татьяна Дмитракова, Лариса Ионова, Татьяна Кузнецова, Наталья Решетникова, Михаил Сухарев, Татьяна Ткачева, Вера Черенева, Ирина Чечурина