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16.12.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после столкновения самолета с машиной в Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в столичном аэропорту Шереметьево, где Airbus столкнулся со спецавтомобилем.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Как сообщает официальный сайт Западного межрегионального следственного управления на транспорте, на место происшествия прибыли эксперты. Выясняются все обстоятельства ЧП, оценивается ущерб.

На данный момент выяснилось, что во время руления самолет задел машину для противообледенительной обработки. Автомобиль перевернулся, водитель получил травмы и был госпитализирован.

Рейс в Мексику, который должен был выполнить Airbus, был отложен.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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