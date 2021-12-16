СК начал проверку после столкновения самолета с машиной в Шереметьево

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в столичном аэропорту Шереметьево, где Airbus столкнулся со спецавтомобилем.

Как сообщает официальный сайт Западного межрегионального следственного управления на транспорте, на место происшествия прибыли эксперты. Выясняются все обстоятельства ЧП, оценивается ущерб.

На данный момент выяснилось, что во время руления самолет задел машину для противообледенительной обработки. Автомобиль перевернулся, водитель получил травмы и был госпитализирован.

Рейс в Мексику, который должен был выполнить Airbus, был отложен.