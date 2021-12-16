Собянин: Более половины объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов

С каждым годом в столице набирает темпы программа модернизации здравоохранения. Лишь за последнее десятилетие построено свыше 100 новых поликлиник и больничных корпусов и еще более миллиона квадратных метров площадей для медицинских учреждений находятся в стройке и в проектировании. И очень важно, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, что в этой работе принимает участие своими средствами не только государство, но и частные инвесторы. Об этом мэр говорил во время осмотра нового высокотехнологичного клинико-диагностического центра для взрослых и детей, который открылся на Мичуринском проспекте в районе "Раменки".

"Новое качество и новый уровень медицинского обслуживания москвичей, которые в результате появляются, создают разноообразие медицинских услуг и дают гражданам право выбора, где получать эти услуги, - сказал глава города. Поддержала мэра и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, присутствовавшая на торжественной церемонии открытия центра. "У нас в здравоохранении не должно быть крепостного права, - сказала она. - Гражданин должен иметь право выбора в какую поликлинику, к какому врачу ему обратиться. И развитие сети учреждений здравоохранения, в том числе за счет частных инвестиций, такую возможность расширяет".

Приятно порадовало главу верхней палаты Федерального собрания РФ и то, что в новом центре можно получить практически любую медицинскую услугу от осмотра и диагностики до обследования и лечения. Построен он на месте устаревших корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя. В семиэтажном корпусе расположены амбулаторные подразделения на 550 посещений в смену для взрослых и детей, а также стационар на 174 койки. Работать в этой клинике будут свыше 1,2 тысячи специалистов, среди которых более 400 врачей. Они будут оказывать самую разнообразную медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную помощь практически по всем направлениям - гинекологии, урологии, травматологии, сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой хирургии и другим. Для женщин предусмотрен специальный Центр женского здоровья, который поможет выявить заболевания молочной железы на самом раннем этапе. На профилактику заболеваемости направлено и экспресс-тестирование - проведение чек-апов, которые здесь сможет пройти любой пациент. Высокий уровень всех видов диагностики гарантирован самым современным оборудованием, которым оснащен центр.

Напомним, группа компании "Медси" управляет крупнейшей в России сетью частных лечебно-профилактических учреждений, основанной в 1996 году. В этой сети работают 55 клиник, 38 из которых действуют в Москве и Подмосковье. Мощность стационаров "Медси" - свыше тысячи коек, 800 из которых расположены в Московском регионе. Пациенты посещают клиники этой сети ежегодно 9,5 миллиона раз, 50 тысяч из них лечатся в ней стационарно. Сергей Собянин особо поблагодарил врачей "Медси" за неоценимую помощь, которую они оказывают Москве и москвичам в борьбе с пандемией - на их счету около десяти тысяч вылеченных жителей столицы.