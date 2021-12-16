Устроивший ДТП в центре Москвы блогер вновь окажется на скамье подсудимых

Второй кассационный суд вчера отменил приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) и направил дело на новое рассмотрение в Пресненский районный суд. Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам кассационной инстанции удовлетворила частично представление прокурора Москвы.

надзорном ведомстве не согласились с приговором блогеру, устроившему серьезное ДТП на Садовом кольце, сочтя его слишком мягким. Пресненский суд приговорил Биля к 2 годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на 3 года.

Приговором осужденному запрещено покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять место постоянного жительства без уведомления контролирующего органа.

Ранее Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу прокуратуры, не изменил решение Пресненского суда, после этого прокуроры подали кассацию. Теперь в суде будет назначено новое рассмотрение этого дела, причем возьмет его другой судья. На период судебного процесса блогеру вновь избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Молодой человек, напомним, на элитной иномарке Audi RS 6 разогнался на Садовом кольце до 115 км в час, не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где повредил несколько автомобилей. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo. Ей был причинен тяжкий вред, она даже впала в кому. В ходе расследования выяснилось, что за блогером числится огромное число неоплаченных штрафов.