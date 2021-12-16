В Балашихе задержали подозреваемых в сбыте 1,5 тыс. доз наркотиков

Полицейские на территории городского округа Балашиха задержали мужчину и его сожительницу, у которых изъяли более 1,5 тыс. доз наркотиков. Наркодилерами оказались двое - 30-летний мужчина и его 31-летняя сожительница.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что задержали их на Носовихинском шоссе в Балашихе. В ходе личного досмотра у женщины обнаружено 22 свертка с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это кокаин общим весом 11 граммов.

А в их арендованной квартире изъято 1480 свертков с порошкообразным веществом, общим весом более 1,5 кг. Выяснилось, что порошок содержит в своем составе наркотическое средство - метадон. Задержанные взяты под стражу.