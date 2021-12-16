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16.12.2021 14:25
Рубрика: Общество

В Центральной России похолодает до минус 35

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы. Об этом говорится в штормовом предупреждении, опубликованном Гидрометцентром РФ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Апогей похолодания придется на 25 декабря. В этот день среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Ночью на севере округа столбики термометров могут рухнуть до отметки минус 35.

При этом преобладающая температура ночью составит минус 21-26 градусов, а днем - минус 15-21 градус. В Москве, как ранее сообщала "РГ", может похолодать до минус 24.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ ЦФО Аномальные морозы в России

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