В Центральной России похолодает до минус 35

В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы. Об этом говорится в штормовом предупреждении, опубликованном Гидрометцентром РФ.

Апогей похолодания придется на 25 декабря. В этот день среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Ночью на севере округа столбики термометров могут рухнуть до отметки минус 35.

При этом преобладающая температура ночью составит минус 21-26 градусов, а днем - минус 15-21 градус. В Москве, как ранее сообщала "РГ", может похолодать до минус 24.