В Липецкой области снизят транспортный налог на авто с природным газом

Депутаты Липецкого областного Совета на заседании профильного комитета рассмотрели поправки в региональное законодательство, предполагающие в два раза снизить транспортный налог на автомобили, работающие на природном газе. Комитет одобрил применение к таким машинам пониженной налоговой ставки в размере 50 процентов.

- В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет. Но мы намерено идем на этот шаг, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. - Данная мера направлена на повышение экологической безопасности используемых транспортных средств и будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом.

Кроме того, Дмитрий Аверов пояснил, что законопроект направлен и на создание условий для привлечения в регион долгосрочных негосударственных инвестиций.

Так, предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций-участников специальных инвестиционных контрактов по производству автотранспортных средств, которые признаются таковыми в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Данные преференции устанавливаются сроком на семь лет.

На 2022 и 2023 годы продляется действие пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей и сооружений, которые являются их неотъемлемой технологической частью. Ставка составит 1,6 процента вместо общей налоговой ставки 2,2 процента.

Также устанавливается, что не подлежат налогообложению объекты недвижимого имущества, которые используются для розничной торговли в населенных пунктах с численностью до 500 человек. Ранее данная льгота распространялась только на 150 квадратных метров площади.