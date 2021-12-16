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16.12.2021 20:25
Рубрика: Общество

В МГУ запустили первую в России Университетскую квантовую сеть

Текст: Александр Емельяненков
Первую в России сеть квантовой связи официально запустили сегодня в Москве, в МГУ имени М.В. Ломоносова. Она спроектирована и введена в строй как пилотный проект построения квантово-защищенной системы связи.

Создатели УКС - Университетской квантовой сети - по горячим следам пояснили, что это первая в России сеть связи, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet QSS.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Сеть соединила пять квантовых устройств и 20 телефонных аппаратов, установленных в помещениях МГУ на Воробьевых горах, в кампусе университета на Моховой, а также в головном офисе компании "ИнфоТеКС" в московском районе "Отрадное". Протяженность канала квантово-защищенной связи в рамках проекта - более 30 километров. Как утверждают, аналогов такого масштаба в мире еще нет.

Главная особенность этой системы в том, что она обеспечивает полную секретность вырабатываемых ключей шифрования. Возможность их компрометации потенциальным злоумышленником исключается, так как любая попытка измерить передаваемые квантовые состояния приводит к их искажению, что не может остаться незамеченным.

"Наш университет стал первой организацией в России, где в опытную эксплуатацию запущена квантово-защищенная сеть, - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. - Мы приглашаем наших коллег из других университетов и научных организаций присоединиться к этому передовому проекту".

Академик Садовничий добавил, что слышимость при передаче разговора по квантовому каналу "точно такая же", а со временем будет и видео - сеть пригодна для передачи любой информации. Но главный смысл квантовой связи состоит в том, что в неё невозможно вмешаться. Даже малейшее вмешательство вызывает со стороны сети реакцию, "которая все стирает", а человек, кто вмешался, не может слышать, что говорят другие.

Фундаментальный задел для реализованного пилотного проекта создан на физическом факультете МГУ. Как отметил ректор, это "база, с которой мы стартовали".

Практические работы по созданию квантово-защищенного сегмента в МГУ начались в декабре 2020 года. Первый этап проекта завершился в августе 2021 года. Он предусматривал подключение всех объектов и проверку корректности работы оборудования при обмене информацией по защищенному каналу связи. Следующим этапом стала настройка квантового оборудования и интеграция университетского сегмента сети с сетью компании "ИнфоТеКС".

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По словам руководителя этой компании Андрея Чапчаева, квантовые разработки могут стать фундаментом системы информационной безопасности России. А проект УКС обладает большим научным, экспериментальным и практическим потенциалом, так как открыт для подключения других вузов. Более того: передовые научные исследования, основанные на фундаментальных знаниях квантовой физики, уже получают воплощение в действующем продукте, а сам он в ближайшем будущем выйдет на этап промышленной эксплуатации. Оборудование системы ViPNet QSS сейчас проходит сертификацию в ФСБ России.

"Успешный запуск Университетской квантовой сети, созданной на условиях партнерстве научной организации и производителя высокотехнологичного оборудования, доказывает высокую эффективность такого взаимодействия", - считает научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ Сергей Кулик.

Досье "РГ"

Центр квантовых технологий на физфаке МГУ создан в начале 2018 года. Тут ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в области квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, занимаются разработкой образовательных программ в этой сфере, создают и развивают необходимую инфраструктуру для инноваций. Деятельность центра тесно связана с Консорциумом, где системообразующей организацией-лидером является МГУ имени М. В. Ломоносова. А помимо лидера в консорциум входят еще 23 организации из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Пензы, Саратова, Черноголовки, Томска, Челябинска и Троицка, включая известные технические университеты, ВНИИА имени Н.Л. Духова ("Росатом"), Казанский научный центр РАН, Институт общей физики имени А.М. Прохорова, концерн "Автоматика" и недавно созданную компанию "Иннопрактика".

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