В Москве "черные банкиры" незаконно обернули свыше миллиарда рублей

Мошенники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5 процента.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности - 65 миллионов рублей.

Пресекли деятельно преступной группы сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с СЭБ ФСБ России. Пока задержаны двое подозреваемых.

При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Задержанные взяты под стражу.