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Рубрика: Культура

В Москве представили книгу о планах Третьего рейха

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
В Москве прошла презентация книги историка, директора научно-исследовательского проекта "Цифровая история" Егора Яковлева "Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа". Она посвящена планам нацистской Германии уничтожить значительную часть советского населения уже в ходе 1941-1942 годов. Материалы, найденные и осмысленные автором исследования, будут представлены в Следственный комитет России для изучения в ходе расследования нацистского геноцида народов СССР.
Константин Могилевский: Ценно, что в последнее время ученые стали уделять внимание истории нацистских преступлений против мирного населения. Фото: Аркадий Колыбалов Константин Могилевский: Ценно, что в последнее время ученые стали уделять внимание истории нацистских преступлений против мирного населения. Фото: Аркадий Колыбалов
Константин Могилевский: Ценно, что в последнее время ученые стали уделять внимание истории нацистских преступлений против мирного населения. Фото: Аркадий Колыбалов

"Эта тема не была в фокусе советской историографии, - сказал на презентации исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - Поэтому особенно ценно, что в последнее время ученые стали уделять внимание истории нацистских преступлений против мирного населений, уничтожения людей просто по факту проживания на определенной территории".

Фото: РГАКФД. Арх. № 21309
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- Отправной точкой исследования стали показания на Нюрнбергском процессе, которые дал обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах Зелевский. Он сообщил, что накануне вторжения в СССР на совещании в замке Вевельсбург Генрих Гиммлер заявил, что целью похода на Восток будет сокращение славянского населения на тридцать миллионов человек. Хотя историки обращали внимание на эти слова, но предметного исследования, существовал ли такой план и почему Гиммлер якобы назвал цифру именно в тридцать миллионов, до сих пор не предпринималось, - рассказал "РГ" Егор Яковлев. - В процессе работы я изучил неопубликованные и более развернутые показания Баха в американском плену, отложившиеся в Национальном архиве США, и сопоставил их с директивами нацистского экономического штаба ОСТ, которые полностью никогда не публиковались на русском языке по цензурным соображениям. Эти, а также ряд других документов позволяют с высокой долей достоверности утверждать, что лидеры Третьего рейха действительно намеревались истребить тридцать миллионов преимущественно городского населения западной части Советского Союза.

По словам историка, основным средством истребления должен был стать голод, который предполагалось организовать, перенаправив все потоки продовольствия из черноземных регионов СССР на снабжение вермахта и рейха. Города нечерноземной зоны, в первую очередь Москву и Ленинград, предполагалось не оккупировать, а уничтожить в ходе наступления. Их население планировалось частично уничтожить, а частично выгнать на восток к Уралу, где большая часть людей позже все равно умерла бы от голода.

Еще один новый важный документ, который удалось найти Егору Яковлеву, - это директива начальника штаба ОКВ Вильгельма Кейтеля начальнику управления вооружений от 5 июля, в которой он сообщает, что оккупированные территории охватит величайший голод, и это вызовет со стороны населения акты отчаяния. Для их подавления тыловым и полицейским частям необходимы танки и бронепоезда.

- Уничтожение населения Советского Союза преследовало сразу четыре переплетающихся цели - избавление от лишних ртов, так немцы не испытывали необходимости в рабочей силе излишних тридцати миллионов, сокращение советского населения, многочисленность которого сама по себе считалась угрозой для Великой Германии, очищение жизненного пространства для немцев и, наконец, массовое убийство национальной и коммунистической интеллигенции, способной возглавить сопротивление, - комментирует Яковлев.

Блокада Ленинграда, уничтожение советских военнопленных, искусственный голод в городах, истребительная политика, уничтожение душевнобольных, цыган и отчасти холокост - это звенья одной цепи, составные части общего чудовищного замысла, считает историк.

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