В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров культуры

Власти Москвы объявили о проведении в столице онлайн-форума волонтеров культуры с 17 по 19 декабря.

"Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на портале mos.ru.

Все мероприятия форума будут транслировать на странице ресурсного центра "Мосволонтер" "ВКонтакте", предварительной регистрации не требуется.