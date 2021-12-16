В Москве резко упадет атмосферное давление

Рекорд низкого атмосферного может быть поставлен в Москве в предстоящее воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Падение давления станет следствием глубокого циклона, в центр которого попадет столичный регион. На фоне "барического дна" погода будет носить характер европейской зимы. Температура понизится до минус 5-10 градусов, пройдет снег.

По оценкам синоптиков, эта погода будет способствовать прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе. Этот период станет передышкой перед очередной волной холода: в Москве температура воздуха в 20-х числах понизится до минус 24, а на севере Центральной России - даже до минус 35.