В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков

Мошенники организовали канал сбыта фальшивых купюр на территории столицы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что только в одном из банков под видом операций по обмену валюты они передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч поддельных евро.

Четверых мошенников задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и ФСБ.

На территории Московского региона проведено девять обысков, в ходе которых изъяты печати организаций, свыше миллиона рублей, черновые записи, банковские карты. Задержанные взяты под стражу.