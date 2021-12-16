В Подмосковье приняли закон о бесплатной земле для фермеров

Получить участок земли для ведения сельского хозяйства абсолютно бесплатно могут теперь фермеры в Подмосковье. Соответствующий закон приняли депутаты областной думы.

Выделять землю будут в трех муниципалитетах области - Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре. Минимальная площадь участка, на который могут претендовать фермеры, составляет 10 гектаров, максимально можно получить 200 гектаров земли.

Таким образом в области хотят поддержать крестьянские и фермерские хозяйства, а также дать новый импульс развитию экономики в самых дотационных городских округах.