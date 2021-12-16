В Подмосковье в крупном ДТП погиб ребенок, ранены трое

В Московской области 11-летняя девочка погибла в крупном ДТП, еще три человека получили травмы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД, авария произошла в 7:45 на дороге Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера в Щелкове. Легковой Chevrolet попал в занос, водитель потерял управление и врезался во встречную "ГАЗель".

Все пострадавшие - пассажиры Chevrolet: 44-летняя женщина и девятилетний мальчик госпитализированы. Водителю оказали помощь на месте происшествия, еще один ребенок, находившийся в машине, не пострадал.