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16.12.2021 13:38
Рубрика: Экономика

В Подмосковье ввели новые льготы на проезд в общественном транспорте

Текст: Ирина Рыбникова

С 1 января 2022 года некоторые категории жителей Московской области получат право на бесплатный проезд в коммерческом общественном транспорте. Речь идет о школьниках из сельской местности, студентах-очниках и детях с онкологическими заболеваниями.

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Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях приняли закон о компенсациях коммерческим перевозчикам, которые будут предоставлять льготу указанным категориям пассажиров. "Сегодня меры социальной поддержки им предоставляются только на маршрутах официального областного перевозчика "Мострансавто". Но федеральный закон не запрещает нам компенсировать затраты коммерческих перевозчиков, которые будут бесплатно возить этих льготников", - отметил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин на заседании областного парламента.

Речь, подчеркнул он, идет о сумме в 3 миллиарда рублей, которые коммерческие перевозчики получат из бюджета области в 2022 году.

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