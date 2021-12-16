В смоленском университете спорта нашли майнинговую ферму

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения майнинговой фермы в Смоленском государственном университете спорта.

Ущерб, причиненный нелегальным предприятием вузу, оценивается в пять с лишним миллионов рублей - в такую сумму обошлось незаконное подключение фермы к университетской энергосети.

- По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Ранее по материалам, собранным ФСБ, было возбуждено уголовное дело против ректора университета и одного из его сотрудников. Им предъявлено обвинение в растрате еще на 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, ректор на средства вуза приобрел сантехнику для своего дома, оплатил из них монтаж водоочистительной станции, а еще 800 тысяч рублей под видом оплаты ремонта аудиторий перечислил второму подозреваемому. Затем они поделили деньги.