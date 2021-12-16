Власти Москвы рекомендовали школам уйти на каникулы с 27 декабря

В Москве школы могут уйти на новогодние каникулы заранее, с 27 декабря. Такую рекомендацию озвучил столичный департамент образования и науки, сообщает ТАСС.
Школам рекомендуется провести каникулы с 27 декабря по 9 января. "Ранее продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения коронавируса", - объяснили в ведомстве.
В департаменте отметили, что заболеваемость снижается, и продление каникул должно укрепить эту тенденцию. Если управляющие советы примут такое решение, то в школах на случай необходимости откроют дежурные классы для младших учеников.
Рекомендация касается только школ: колледжи и детсады будут работать по запланированному графику.