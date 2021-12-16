Власти Москвы рекомендовали школам уйти на каникулы с 27 декабря

Школам рекомендуется провести каникулы с 27 декабря по 9 января. "Ранее продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения коронавируса", - объяснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что заболеваемость снижается, и продление каникул должно укрепить эту тенденцию. Если управляющие советы примут такое решение, то в школах на случай необходимости откроют дежурные классы для младших учеников.

Рекомендация касается только школ: колледжи и детсады будут работать по запланированному графику.