Новости

Байден выдвинул дочь Кеннеди на пост посла в Австралии 03:45
В Доминикане при крушении легкомоторного самолета погибли 9 человек 03:25
ВОЗ: Число заразившихся "омикроном" удваивается каждые 2-3 дня 02:56
Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" 02:24
Итоговая декларация "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о России 02:00
Официальный представитель генсека ООН заболел COVID-19 01:36
Новый тренер "Спартака" Паоло Ваноли прилетел в Москву 01:05
Руй Витория попрощался с болельщиками "Спартака" 00:59
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ 00:42
Счетная палата оценила эффективность налогов по таможенным платежам 00:01
Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии 15.12.2021
ФРС объявила об ускоренном сворачивании выкупа активов 15.12.2021
В Германии предотвратили покушение на премьер-министра Саксонии 15.12.2021
В Британии зафиксирован антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии 15.12.2021
Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режима 15.12.2021
УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге 15.12.2021
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди 15.12.2021
Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира 15.12.2021
В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ 15.12.2021
Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира 15.12.2021
Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 15.12.2021
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 15.12.2021
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 15.12.2021
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 15.12.2021
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 15.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 03:20

Нефть - по графику

Безопасность производственных процессов в порту Козьмино обеспечивает регулярная диагностика
Текст: Вадим Иванский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 286(8637)
Порт "Козьмино" в заливе Находка Приморского края - самый молодой российский нефтеналивной порт и конечная точка трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Чтобы обеспечить бесперебойный прием нефти, порт регулярно проводит плановую диагностику и модернизацию своих объектов. К зиме в Козьмино завершили работы по обследованию и замене антикоррозионного покрытия емкостей резервуаров нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды. Эта крупнейшая производственная площадка всегда должна работать надежно и безопасно.
Производственная площадка с резервуарами нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды, всегда должна работать надежно и безопасно. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Производственная площадка с резервуарами нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды, всегда должна работать надежно и безопасно. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"
Производственная площадка с резервуарами нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды, всегда должна работать надежно и безопасно. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"

Как отмечает начальник отдела капитального строительства ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Александр Демьяненко, комплекс работ на двух резервуарах выполнялся в два этапа.

- Сначала было проведено диагностическое обследование резервуаров. Это необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования. Далее мы выполнили замену антикоррозионного покрытия емкостей. В настоящее время резервуары № 7 и № 8 успешно прошли необходимые испытания, все работы завершены в соответствии с нормативными требованиями, - рассказал он.

Во время диагностического обследования в резервуарном парке нефтепорта Козьмино работала целая лаборатория на колесах с оборудованием различного назначения: тахеометрами, дефектоскопом, ультразвуковым толщиномером... При обследовании такими устройствами применялось сразу несколько методов контроля - например, визуально-измерительный, магнитный, радиографический, ультразвуковой. Это позволяет более эффективно и точно оценить техническое состояние объектов. В масштабной работе, длившейся больше четырех месяцев, были задействованы главные инженерно-технические службы предприятия. Диагностику осуществляли специалисты компании "Транснефть - Диаскан", которая разрабатывает и производит инновационные диагностические приборы.

На начальном этапе оценка качества выполнялась снаружи, резервуары при этом работали в привычном режиме. Специалисты оценили состояние основного металла, сварных соединений, проверили геометрические и другие важные параметры резервуара, его конструкций, плавающей крыши. Во время следующего этапа диагностики персонал работал уже внутри емкостей. Резервуары были освобождены от нефти, зачищены от остатков парафиновых отложений и полностью обследованы, в том числе их фундаменты и состояние антикоррозийного покрытия.

Диагностику в резервуарном парке проводила целая лаборатория на колесах с оборудованием различного назначения: тахеометрами, дефектоскопом, ультра­звуковым толщиномером

Конструкция емкостей, в которые принимается несколько тысяч тонн нефти, сложная и состоит из множества взаимосвязанных подсистем и элементов. К примеру, от коррозии резервуары защищает система электрохимической защиты, а пожарную безопасность обеспечивает система обнаружения возгораний и пожаротушения. Вокруг емкостей устроено специальное обвалование с железобетонным покрытием для предотвращения разлива нефти. Кстати, плавающие крыши - главная конструктивная особенность резервуаров в Козьмино. Их применение в значительной степени сокращает выбросы нефтяных паров в атмосферу и позволяет получить лучшие технико-экономические показатели при эксплуатации оборудования.

По завершении диагностического обследования специалисты приступили к замене внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия резервуаров. При этом были применены материалы повышенной износостойкости - они имеют срок службы 20 лет в непростых климатических условиях Приморского края.

Эти работы велись в рамках действующей в порту Козьмино программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов. В 2021 году по ней, помимо модернизации емкостей, была обновлена система автоматизации пожаротушения резервуаров, сделана замена извещателей пламени.

Первые резервуары для приема и хранения нефти в порту Козьмино были построены больше десяти лет назад. По нормативным требованиям диагностика и модернизация емкостей проводится с 2018 года. За это время частичную и полную техническую диагностику успешно прошли десять резервуаров, капитальный ремонт антикоррозионного покрытия выполнили на семи. Проводя такие работы, специалисты своевременно выявляют дефекты или возможные отклонения от нормативного состояния оборудования и устраняют их, что помогает предотвращать отказы оборудования и не допускать аварийных ситуаций.

Важно, что комплексные диагностические обследования и плановое техническое перевооружение объектов нефтепорта Козьмино позволяют повысить уровень их надежности и безопасности, а значит обеспечить бесперебойную отгрузку российских углеводородов на международные рынки.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций