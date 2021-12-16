Порт "Козьмино" в заливе Находка Приморского края - самый молодой российский нефтеналивной порт и конечная точка трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Чтобы обеспечить бесперебойный прием нефти, порт регулярно проводит плановую диагностику и модернизацию своих объектов. К зиме в Козьмино завершили работы по обследованию и замене антикоррозионного покрытия емкостей резервуаров нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды. Эта крупнейшая производственная площадка всегда должна работать надежно и безопасно.

Производственная площадка с резервуарами нефтебазы, где хранятся отправляющиеся на экспорт углеводороды, всегда должна работать надежно и безопасно. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"

Как отмечает начальник отдела капитального строительства ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Александр Демьяненко, комплекс работ на двух резервуарах выполнялся в два этапа.

- Сначала было проведено диагностическое обследование резервуаров. Это необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования. Далее мы выполнили замену антикоррозионного покрытия емкостей. В настоящее время резервуары № 7 и № 8 успешно прошли необходимые испытания, все работы завершены в соответствии с нормативными требованиями, - рассказал он.

Во время диагностического обследования в резервуарном парке нефтепорта Козьмино работала целая лаборатория на колесах с оборудованием различного назначения: тахеометрами, дефектоскопом, ультразвуковым толщиномером... При обследовании такими устройствами применялось сразу несколько методов контроля - например, визуально-измерительный, магнитный, радиографический, ультразвуковой. Это позволяет более эффективно и точно оценить техническое состояние объектов. В масштабной работе, длившейся больше четырех месяцев, были задействованы главные инженерно-технические службы предприятия. Диагностику осуществляли специалисты компании "Транснефть - Диаскан", которая разрабатывает и производит инновационные диагностические приборы.

На начальном этапе оценка качества выполнялась снаружи, резервуары при этом работали в привычном режиме. Специалисты оценили состояние основного металла, сварных соединений, проверили геометрические и другие важные параметры резервуара, его конструкций, плавающей крыши. Во время следующего этапа диагностики персонал работал уже внутри емкостей. Резервуары были освобождены от нефти, зачищены от остатков парафиновых отложений и полностью обследованы, в том числе их фундаменты и состояние антикоррозийного покрытия.

Диагностику в резервуарном парке проводила целая лаборатория на колесах с оборудованием различного назначения: тахеометрами, дефектоскопом, ультра­звуковым толщиномером

Конструкция емкостей, в которые принимается несколько тысяч тонн нефти, сложная и состоит из множества взаимосвязанных подсистем и элементов. К примеру, от коррозии резервуары защищает система электрохимической защиты, а пожарную безопасность обеспечивает система обнаружения возгораний и пожаротушения. Вокруг емкостей устроено специальное обвалование с железобетонным покрытием для предотвращения разлива нефти. Кстати, плавающие крыши - главная конструктивная особенность резервуаров в Козьмино. Их применение в значительной степени сокращает выбросы нефтяных паров в атмосферу и позволяет получить лучшие технико-экономические показатели при эксплуатации оборудования.

По завершении диагностического обследования специалисты приступили к замене внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия резервуаров. При этом были применены материалы повышенной износостойкости - они имеют срок службы 20 лет в непростых климатических условиях Приморского края.

Эти работы велись в рамках действующей в порту Козьмино программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов. В 2021 году по ней, помимо модернизации емкостей, была обновлена система автоматизации пожаротушения резервуаров, сделана замена извещателей пламени.

Первые резервуары для приема и хранения нефти в порту Козьмино были построены больше десяти лет назад. По нормативным требованиям диагностика и модернизация емкостей проводится с 2018 года. За это время частичную и полную техническую диагностику успешно прошли десять резервуаров, капитальный ремонт антикоррозионного покрытия выполнили на семи. Проводя такие работы, специалисты своевременно выявляют дефекты или возможные отклонения от нормативного состояния оборудования и устраняют их, что помогает предотвращать отказы оборудования и не допускать аварийных ситуаций.

Важно, что комплексные диагностические обследования и плановое техническое перевооружение объектов нефтепорта Козьмино позволяют повысить уровень их надежности и безопасности, а значит обеспечить бесперебойную отгрузку российских углеводородов на международные рынки.