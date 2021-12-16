Глава Якутии Айсен Николаев объявил наступающий год Годом матери

В ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подвел ключевые итоги 2021 года и определил приоритеты на 2022-й.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступает с ежегодным посланием Государственному Собранию (Ил Тумэн). Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Следующий год - юбилейный для региона: будет отмечаться 100-летие образования Якутской АССР. Вместе с тем Айсен Николаев объявил 2022-й Годом матери.

- В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем, - подчеркнул глава республики. - Нам очень важно создавать для женщин, для мам и детей лучшие условия для жизни, общения и карьеры.

Айсен Николаев предложил ряд мер, которые позволят улучшить жизнь многих семей, дадут женщинам возможность почувствовать внимание к себе и стать счастливее. Перед правительством республики он поставил задачу разработать дополнительные механизмы по обеспечению выплатами на жилье семей, имеющих пять и более детей, и в ближайшие пять лет добиться ликвидации очереди на получение этой льготы, в которой сейчас нуждается 1815 семей. Глава региона рекомендовал муниципальным образованиям полностью освободить семьи с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц. Он поручил вдвое увеличить базовый размер вознаграждения приемным семьям. В 233 таких семьях сегодня воспитываются 634 ребенка.

По словам Айсена Николаева, Якутия как никогда близка к исполнению мечты о республике с миллионным населением. В Послании Ил Тумэну он заявил об учреждении специального целевого капитала "Дети столетия": каждому ребенку, рожденному в Год матери и 100-летия республики, предназначается 100 тысяч рублей.

Завершающийся год был объявлен в Якутии Годом здоровья. В непростых условиях борьбы с пандемией удалось сделать многое для развития здравоохранения.

- С вводом Кардиологического центра жителям Якутии будут доступны лучшие мировые медицинские технологии лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Строится Онкологический центр, который будет оснащен новейшим оборудованием для ранней диагностики и высокотехнологичного лечения онкозаболеваний, - перечислил глава региона. - На базе Республиканской клинической больницы №3 создан Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Запущен проект "Генетический скрининг и паспорт наследственных заболеваний" для будущих мам из арктических и сельских районов.

Продолжается реконструкция медучреждений Нерюнгринского района. Строятся центральные больницы в Таатте, Чурапче, Вилюйске, Усть-Мае, Моме. В 2023 году начнется сооружение Мегино-Кангаласской, Кобяйской, Намской, Нюрбинской, Сунтарской ЦРБ. Углубляется цифровая трансформация здравоохранения: каждый пятый житель республики пользуется онлайн-сервисами, такими как например, "Облачная поликлиника". Одним из первых в России регион принял в 2021 году и начал реализовывать Программу по охране психологического здоровья граждан. С 2022-го здесь приступят к организации стопроцентного охвата якутян целевыми профилактическими медосмотрами и скринингом наиболее распространенных онкозаболеваний.

Республика уверенно движется к достижению коллективного иммунитета против COVID-19: уровень вакцинации жителей первым компонентом достиг 70 процентов, а в восьми районах - 80 процентов. Глава Якутии предложил реализовать спецпроект "Здоровая жизнь после ковида" для восстановления здоровья переболевших коронавирусной инфекцией. И вместе с тем он подчеркнул:

Мы далеки еще от решения всех проблем - и в плане медицины, и в плане формирования культуры здорового образа жизни в обществе. Это непростой и небыстрый путь. Мы его пройдем всем обществом.

Успехи в социальной сфере базируются на мощной экономической основе. Несмотря на серьезные вызовы, связанные с пандемией, в 2021 году Якутия вышла на исторические максимумы по добыче угля, золота, газа и нефти. Промышленный рост на 18 процентов превысит уровень 2020 года и на 12,5 процента - самого успешного доковидного 2019 года. Республика сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему промышленного производства. В национальном рейтинге состояния. инвестклимата Якутия вышла на 10-е место.

- 2021 год в полной мере показал - мы не только научились жить и работать в сложнейших условиях. Мы сумели во многих отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни обратить вызовы в преимущества и даже добиться успеха, - заявил Айсен Николаев. - За этим стоит напряженная работа по привлечению федеральных и внебюджетных ресурсов, по созданию условий для инвестиционной активности, для реализации инфраструктурных проектов и ускоренной цифровизации.

По словам главы республики, благополучие трети жителей Якутии зависит от доходов селян, которые, в свою очередь, во многом зависят от состояния аграрного сектора. Поэтому в Послании он объявил о новых беспрецедентных мерах поддержки сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году финансирование сельского хозяйства достигнет рекордного уровня - 12,5 миллиарда рублей.

- Я убежден, - сказал Айсен Николаев, - что у нашей республики свой особый путь к устойчивому развитию. Этот путь может стать примером для северных, арктических регионов мира, стать значительным вкладом в достижение общих целей человечества.