На Сахалине сверстницы избили школьницу хоккейной клюшкой

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после публикации СМИ об избиении ученицы 8 класса гимназии в поселке Ноглики.

Согласно размещенной в интернете информации, утром 15 декабря перед началом уроков девочки с хоккейной клюшкой набросились на одноклассницу. Они избили ее за то, что та "сдала" их учительнице.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них", - сообщает надзорный орган.

Доследственную проверку по факту избиения также начал следственный комитет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, они дадут оценку действиям должностных лиц администрации школы.