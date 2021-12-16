Обозначена траектория развития Хабаровского края на ближайшие пять лет

На расширенном заседании правительства Хабаровского края, состоявшемся на минувшей неделе, губернатор Михаил Дегтярев представил Стратегию развития региона до 2026 года - из пяти флагманских инициатив.

Ирина Зикунова: Важно, чтобы была точка, в которую идут инвестиции и вокруг которой разворачивается экономическая активность. Фото: Пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Это очень логичное и яркое видение самых ближайших перспектив края. По сути, глава региона представил прямые управленческие решения, план конкретных действий. Проактивность подачи флагманских инициатив уже неоднократно отмечена. Губернатор показал направления и набор хороших менеджерских подходов, вокруг которых может формироваться большой объем социально-экономической активности. Он как будто просто сказал: "Мы будем делать так!". И его комплексная идея состоит из пяти направлений - как пять пальцев на руке.

Мне импонирует логика развертывания этих инициатив. Первая связана с развитием экономики и достижением экономической самодостаточности, она выливается в емкую формулу: "Интересная работа, достойная зарплата". На мой взгляд, очень правильное начало. Я всегда говорила: важно, чтобы были центры притяжения экономического интереса, чтобы была точка, в которую идут инвестиции и вокруг которой разворачивается позитивная экономическая активность.

Кроме того, поставлена амбициозная цель - удвоение валового регионального продукта. Кое-кто может усомниться - возможно ли это в принципе? Но стоит помнить, что помимо конечной стоимости произведенных товаров и услуг и чистого экспорта ВРП включает и инвестирование. А инвестирование за губернаторскими инициативами стоит громаднейшее: и в строительство социально-экономических объектов, и в технологический рост, и в развитие социальной инфраструктуры. Есть и краткосрочное операционное инвестирование в событийные мероприятия - форумы, конкурсы. И вся эта активность в итоге воплощается во внутренний региональный спрос.

Под номером два, обоснованно - комфортная среда. Это значит, что мы не просто занимаемся привлечением людей, которые работали бы на Дальнем Востоке, мы хотим, чтобы они трудились и отдыхали в комфортных условиях, чтобы формировалось новое поколение регионально-ориентированных и патриотично настроенных людей, которым интересна работа здесь, нравится масштаб и амбициозный уровень разворачивающихся в ДФО событий.

Следующий блок стратегии-2026 - "Край здоровья. Растим будущее" - опирается на доступность и качество медицинской помощи и образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи.

Парламент края будет создавать законодательную основу для выполнения губернаторских планов

Четвертая флагманская инициатива связана с технологическим прорывом, развитием инноваций и IT-сектора.

И как вишенка на торте: после трудов праведных нужно обеспечить досуг - красивый, интересный, в том числе через возможности дальневосточного туризма и спорта.

Во флагманских инициативах губернатора прослеживается четко выстроенная логика: каждое решение "тащит" за собой другое, и все вместе они задают канву возможностей для развития края. Ценность стратегии и заключается в этой логике: развертывание активности движется от экономики через региональный патриотизм и заботу о здоровье к культурному досугу. Причем глава региона продолжает федеральную повестку: план губернаторских инициатив интегрирует то, что реализуется в национальных проектах и нацелено на человеческое развитие. Поэтому Законодательная дума края будет создавать законодательную основу для выполнения этих губернаторских планов.

Несомненно, потребуются изменения в законодательной базе края. Поскольку планируется большое количество строек, то, возможно, в следующем году корректировки будут внесены в акты, регулирующие земельные отношения. Идет речь о создании IT-компаний, значит, понадобятся преференции и дополнительные формы поддержки в этом сегменте. Мы говорим о подготовке кадров, поэтому нужно уделить внимание системе среднего профессионального образования. Проекты, наполняющие флагманские инициативы, потребуют затрат, а это неизбежно выльется в поправки в закон о бюджете.

Очень важно, чтобы все намеченное реализовалось, поэтому депутаты Законодательной думы продолжат работать в одной команде с краевым правительством. Так же, как было и в уходящем году.

В 2021-м половина законодательных инициатив поступила от депутатов, половина - от губернатора. Депутатские предложения в основном касались приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Инициативы руководителя региона носят прикладной, текущий характер, вызваны потребностями реальной жизни. Кроме того, было немало обращений граждан, ведь многие насущные проблемы людей завязаны на федеральный уровень законодательства. Например, были обращения по ремонту малоэтажных домов через фонд капитального ремонта, по увеличению возможностей поддержки и лекарственного обеспечения беременных, по реабилитационным средствам для инвалидов.

Отмечу нашу инициативу об оплате классного руководства в средних профессиональных учебных заведениях. Мы вышли с таким предложением в федеральные органы власти, и через два месяца было принято соответствующее постановление правительства.

Великолепно реализована идея о приобретении в собственность жилья для детей-сирот в любом районе и городе Хабаровского края по рыночной цене. Это прорывная социальная норма разработана с подачи губернатора, она выросла из дискуссий в думе совместно с министерствами ЖКХ и социальной защиты.

Высоко ценю законы, принятые для поддержки субъектов хозяйствования. Это и пролонгированный антиковидный пакет инструментов помощи предпринимателям с пониженными нормами УСН для пострадавших отраслей, и 50-процентная ставка транспортного налога на электромобили в интересах продвинутого потребления, и инициативы по стимулированию социального предпринимательства.

В думе мы много говорили о том, что для истинно адресной поддержки экономической деятельности необходимо районное дифференцирование. И вот на примере патентной системы налогообложения край разделили на шесть зон, подходы к определению потенциально возможного дохода в каждой зоне свои. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, которое подготовило и просчитало эту инициативу, на мой взгляд, сработало просто отлично.

А на заседании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" мы вышли с предложением поддержать инициативу об освобождении от обложения социальными взносами средств, которые зачисляются из чистой прибыли в паевой фонд производственных кооперативов. Эта норма - в интересах предприятий, в которых учредители связаны не только участием в капитале, но и трудовыми отношениями. В крае такие предприятия есть в рыбодобывающей отрасли, сельском хозяйстве. Я рада, что коллеги по ассоциации, спикеры региональных парламентов Дальнего Востока, нас поддержали. Обращение ушло в правительство Российской Федерации, ждем реакции, запланировали представить инициативу на Совете законодателей при Совете Федерации.