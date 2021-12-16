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16.12.2021 05:32
Рубрика: Власть

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел стрельбы комплексом «Ответ»

Текст: Ольга Журман

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт базирования после закрытия района проведения ракетной стрельбы новейшим противолодочным комплексом "Ответ" по учебной подводной цели в акватории Японского моря. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"

Задачу выполнил экипаж большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников". Боевая часть ракеты успешно поразила "противника".

Всего в стрельбах приняли участие более десяти кораблей и судов обеспечения ТОФ, в том числе большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Справка "РГ"

Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

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