Резидентов дальневосточной ТОР обеспечили электричеством по льготной цене

На территории опережающего развития "Хабаровск" завершили строительство внутриплощадочных электрических сетей от подстанции 220 кВ. Они запитают резидентов площадок ТОР - "Ракитное" и "Авангард". Работы выполнены по заказу единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в рамках обеспечения резидентов ТОР инфраструктурой.

Представители заказчика, подрядчика и поставщика оборудования - КРДВ, АО "Гидроэлектромонтаж" и ООО "АББ" - считают реализованный на ТОР "Хабаровск" энергетический проект одним из лучших на Дальнем Востоке с точки зрения современных технологий и решений. Фото: Рафаэль Зарипов

Генподрядчиком выступило АО "Гидроэлектромонтаж", которое использовало электротехническое оборудование производства ООО "АББ", под­разделения ведущей международной технологической компании ABB Group.

Внутриплощадочные сети для резидентов построены при слаженной работе заказчика и генподрядчика. Отдельно стоит отметить, что в рекордные сроки - менее чем за полгода - восемь распределительных пунктов среднего класса напряжения поставило ООО "Амурэлектрощит". Это благовещенская компания, которая производит металлоконструкции и модульные быстровозводимые здания для размещения электротехнического оборудования, локализованного на компонентной базе "АББ". Основной упор сделали на применении оборудования с минимальными требованиями по обслуживанию, что положительно скажется на операционных затратах ТОР и тарифе на электроэнергию для компаний-резидентов. И как следствие - на развитии всего Хабаровского края как торгового партнера стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Работы выполняли силами генподрядчика, без привлечение сторонних организаций. Во время пиковых нагрузок одновременно на объекте были заняты до 40 человек. По словам руководителя проекта АО "Гидроэлектромонтаж" Олега Юрченко, сложностей не возникло. Помимо строительных, электромонтажных и пусконаладочных работ специалисты компании выполнили проектирование объекта.

- В каждом таком распределительном пункте от 20 до 30 точек подключения, то есть к ним могут подсоединиться сразу несколько резидентов. Это позволяет маневрировать в зависимости от того, какие инвесторы будут появляться и какая мощность и категория надежности электроснабжения им потребуется, - объясняет генеральный директор АО "Гидроэлектромонтаж" Валерий Васильев.

Всего в ТОР "Хабаровск" 42 резидента, а на площадке "Ракитное" - 19. Подстанция позволяет им потреблять электроэнергию по льготной стоимости - ориентировочно 2,8 рубля за один кВт (без НДС) за счет присоединения к сетям ЕНЭС (Единой энергосети): нигде в городе такого тарифа больше нет. Это привлекательно для инвесторов не только из Хабаровска, но и со всего Дальнего Востока.

В "Ракитном" планируют построить два больших энергоемких тепличных комплекса. Один инвестор уже заявил потребность в 13,6 МВт. Кроме того, на площадке "Авангард" расположены логистические комплексы с холодильниками класса А, потребляющими электроэнергию в больших объемах. Любому производству требуется энергоснабжение, поэтому благодаря проложенным электросетям инвесторы получат возможность реализовать свои проекты.

- Из 275 гектаров площадки "Ракитное" почти половина еще свободна. Резервные мощности для подключения будущих резидентов есть, но они не безграничны. Поэтому прорабатывается возможность строительства второго центра питания, - говорит директор АО "Управляющая компания ТОР "Хабаровск" Ирина Серова.

Подключение распределительных пунктов к подстанции выполняли кабельными линиями, которые специалисты АО "Гидроэлектромонтаж" проложили в рамках I этапа строительства, в 2018-2019 годах. Всего за это время протянули 63 километра кабеля.

Здесь впервые использовали комплексный подход. Для такой огромной площади построили распределительные сети в едином стандарте и техническом исполнении. Это очень хорошо для эксплуатации

- Это уникальный опыт для Дальнего Востока. Обычно строится подстанция, появляется один потребитель, второй, третий. А здесь впервые использовали комплексный подход. Для такой огромной площади построили распределительные сети в едином стандарте и техническом исполнении. Это очень хорошо для эксплуатации, - отмечает Валерий Васильев.

Как подчеркивает Александр Решетнев, руководитель проектного направления бизнеса "Электрооборудование" ООО "АББ" по Дальнему Востоку, компания использует самые высокие стандарты качества:

- Многим организациям в ДФО приходится работать с оборудованием еще советского производства. А мы предлагаем самые современные решения, которые соответствуют мировым стандартам.

- Другим подрядным организациям мы приводим такой комплексный подход как пример, - подтверждает заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по строительству и инфраструктуре Евгений Николайчук. - С точки зрения современных технологий и решений, это один из лучших образцов на Дальнем Востоке. Для нас важно создавать максимально комфортные условия резидентам ТОР для реализации проектов, привлекать инвестиции на Дальний Восток. Строительство современной инфраструктуры - ключевой момент.

За более чем 130-летнюю историю существования компания ABB создала свыше ста заводов по всему миру, на которых трудятся около ста тысяч сотрудников. Она поставляет оборудование практически во все страны. Сейчас ABB активно реализует проекты в России, в том числе на Дальнем Востоке. Основное производство сосредоточено в городе Липецке, где действует особая экономическая зона.

- Начинали с нефтегазовой отрасли, сейчас работаем в сфере энергетики, задействованы при строительстве инфраструктурных объектов, - говорит Александр Решетнев. - Филиалу компании на Дальнем Востоке чуть больше десяти лет, за это время нам удалось реализовать большое количество проектов, например, в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях. Это объекты энергетики - подстанции различной мощности, портовая инфраструктура. Каждый второй порт использует наше оборудование, так как линейка у нас довольно большая. Под определенных заказчиков мы создали собственные сервисные филиалы, один из них, например, находится в Ванине. На Сахалин поставляли оборудование для нефтегазовых объектов компаний "Сахалин Энерджи", "Газпром", "Эксон Нефтегаз Лимитед", в том числе на завод СПГ. Из года в год совместными усилиями с партнерами мы увеличиваем наше присутствие на строящихся объектах.

С АО "Гидроэлектромонтаж" компания начала сотрудничать с 2000 года, когда строилась Бурейская ГЭС, в частности, энергетики прокладывали высоковольтный кабель 500 кВ для выдачи энергии гидроагрегатов гидроэлектростанции. После долгих лет застоя это был первый энергетический объект такого уровня в России. С тех пор предприятия совместно реализовали много успешных кейсов. Сейчас у "Гидроэлектромонтажа" филиалы в Хабаровске, Артеме, Нововоронеже, Москве, а головной офис находится в Благовещенске.

Политика "АББ" - следовать тенденциям максимальной автоматизации и цифровизации.

- Мы стараемся на всех объектах применять решения, соответствующие веяниям времени. В частности, они позволят в ходе дальнейшей эксплуатации удаленно собирать все данные, выполнять онлайн-мониторинг, - отмечает Александр Решетнев. - Внедряем инновации в производимое электрооборудование, основываясь на ведущих мировых трендах в цифровизации, передаем опыт и помогаем нашим заказчикам повысить их эффективность в таких отраслях, как генерация и распределение электроэнергии, промышленность, гражданское строительство, инфраструктура и электротранспорт.