Российские туристы могут получить льготы за поездки на Дальний Восток

Дополнительные льготы могут появиться для туристов, которые путешествуют по дальневосточным регионам. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

"Мы обсуждали сегодня возможные дополнительные льготы, чтобы россияне, летающие на Дальний Восток, могли получать с большой скидкой либо даже бесплатно авиабилет для так называемого подскока, в случае приобретения туристического продукта, в еще один регион Дальнего Востока, мы такие предложения будем готовить", - цитирует ТАСС слова главы Минвостокразвития.

Министр также оценил туристический потенциал Камчатки. Он отметил, что в регионе необходимо развивать инфраструктуру отелей. Сейчас здесь лишь 57 номеров, имеющий класс четыре и пять звезд. Этого явно мало.