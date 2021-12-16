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16.12.2021 04:28
Рубрика: Экономика

Российские туристы могут получить льготы за поездки на Дальний Восток

Текст: Дина Непомнящая

Дополнительные льготы могут появиться для туристов, которые путешествуют по дальневосточным регионам. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

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"Мы обсуждали сегодня возможные дополнительные льготы, чтобы россияне, летающие на Дальний Восток, могли получать с большой скидкой либо даже бесплатно авиабилет для так называемого подскока, в случае приобретения туристического продукта, в еще один регион Дальнего Востока, мы такие предложения будем готовить", - цитирует ТАСС слова главы Минвостокразвития.

Министр также оценил туристический потенциал Камчатки. Он отметил, что в регионе необходимо развивать инфраструктуру отелей. Сейчас здесь лишь 57 номеров, имеющий класс четыре и пять звезд. Этого явно мало.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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