В Якутии чиновник похитил 19 млн рублей на фиктивных праздниках

Новости

В Шереметьево самолет столкнулся с автомобилем 10:50
В Бельгии из-за "омикрона" сократили период между вторым и третьим уколом 10:44
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос" 10:39
Назван срок начала серийных поставок дронов-камикадзе "Куб" 10:39
В Москве "черные банкиры" незаконно обернули свыше миллиарда рублей 10:38
Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до "исторического минимума" 10:24
Прокуратура начала проверку после госпитализации ребенка в Подмосковье 10:18
Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников 10:13
Немцы Крыма пригласили нового канцлера Германии посетить полуостров 09:52
Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение 09:51
В Бельгии повысят пошлины на копирование информации 09:50
В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком 09:49
Instagram восстановил аккаунт администрации Симферополя 09:38
В Балашихе задержали подозреваемых в сбыте 1,5 тыс. доз наркотиков 09:37
Московская усадьба Деда Мороза будет принимать гостей круглый год 09:35
Эксперт назвала признаки некачественной селедки 09:31
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров культуры 09:29
Москвичей ждет снегопад и потепление до +2 градусов в четверг 09:16
На Невском проспекте пьяный водитель насмерть сбил девушку 09:10
Мишустин утвердил правила субсидирования производителей сельхозтехники 09:08
Минпромторг: Вертолет Ми-171А3 совершил первый полет 09:00
В Иркутске совершил посадку новейший российский авиалайнер МС-21-300 08:55
СМИ: В Ливии захвачено здание правительства 08:45
Россия сократила вложения в гособлигации США 08:26
Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ 07:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 10:31
Рубрика: Происшествия

В Якутии чиновник похитил 19 млн рублей на фиктивных праздниках

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Республики Саха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замдиректора муниципального бюджетного учреждения "Агентство культуры и художественного образования" Якутска. Чиновника обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В Кузбассе чиновников будут судить за мошенничество с жильем для сирот

По версии следствия, в 2018 году чиновник заключал с разными организациями фиктивные договоры на проведение культурно-массовых мероприятий. По факту праздники не проводились. Деньги обналичивались и передавались обвиняемому.

"Сумма ущерба, причиненная муниципальному бюджетному учреждению, составила более 19 миллионов рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Якутский городской суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Россия сократила вложения в гособлигации США
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"
Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
Почему начали процветать треш-блоги
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов