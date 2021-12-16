В Якутии чиновник похитил 19 млн рублей на фиктивных праздниках

Прокуратура Республики Саха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замдиректора муниципального бюджетного учреждения "Агентство культуры и художественного образования" Якутска. Чиновника обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году чиновник заключал с разными организациями фиктивные договоры на проведение культурно-массовых мероприятий. По факту праздники не проводились. Деньги обналичивались и передавались обвиняемому.

"Сумма ущерба, причиненная муниципальному бюджетному учреждению, составила более 19 миллионов рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Якутский городской суд.